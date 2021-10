"Durante la semana trabajaba, pero en realidad solo estaba esperando al fin de semana para volar". Con emoción, pero cierta tristeza en la voz, Rubén Miró, de 38 años, cuenta en SER Deportivos cómo perdió su gran pasión: hacer parapente.

"Desde pequeño lo llevaba dentro, para mí era un sueño. Si algún día lo pasabas mal, te ibas a volar y desconectabas de todo", explica.

Todo cambió cuando un desafortunado accidente le dejó tetrapléjico incompleto. Así se lo cuenta a Francisco José Delgado: "Fue coincidiencia de tres cosas. Hacía viento y vi que algo no iba bien, Fui a aterrizar y se quedó la vela en pérdida, es decir, que no tenía velocidad, y justamente la putada es que caí en un camino que había un talud y pegué en la (vértebra) C7. La gente que estaba allí me decía que no me moviese, se veía que había una lesión medular".

"Pasé de tener la gran libertad de decir voy para aquí o para allá volando a quedarme en una silla sin poder moverme y a veces sueño que estoy volando o andando. ¿Cómo puede ser vivir tanta libertad como poder volar a quedarme en una silla? Me la ha pegado la vida por el sitio que más me gustaba", lamenta.

Una nueva oportunidad de andar

Sin embargo, la empresa Wandercraft le ha dado la oportunidad de volver a andar. La sociedad le seleccionó para probar un exoesqueleto, una suerte de robot que simula un esqueleto exterior y que genera una gran movilidad. "Lo vi y era bastante aparatoso, pero el momento de levantarme de golpe dices, 'hostia', fue como andar otra vez, la sensación que transmite al cuerpo es espectacular, me caían las lágrimas (...) Iba desmadrado, la sensación es brutal".

Ahora puede ponerse en pie, caminar y aunque -todavía- no vuela, ha recuperado parte de la libertad que tanto anhelaba.