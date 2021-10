Enfréntate al nuevo test de la DGT: ¿Eres capaz de acertarlas todas?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado hace apenas unas horas un nuevo test de conducir en su página web. Un examen, compuesto de 14 preguntas, que está dirigido tanto a aquellas personas que ya se han sacado el carné de conducir como a quienes quieran sacarse próximamente la licencia. Y es que, a pesar de que seas un conductor experimentado, nunca está de más repasar las normas de conducir para estar al tanto de las últimas novedades del reglamento.

¿Y qué tipo de preguntas te puedes encontrar en este test? Desde algunas relacionadas con señales de tráfico, las que más problemas generan entre los estudiantes que están sacándose el carné de conducir, hasta otras que tienen que ver con escenarios adversos como la niebla espesa o las altas temperaturas. ¿Serás capaz de acertar cada una de ellas?

Enfréntate al último test de la DGT: ¿podrás acertar las 14?

A pesar de que algunas puedan ser muy fáciles de responder, en este examen encontrarás varias preguntas que te harán pensar más de la cuenta. Recuerda que, al igual que sucede en los exámenes reales, tan solo una de las tres opciones será la correcta. Por lo tanto, y antes de decantarte por una de ellas, te recomendamos que leas bien la pregunta y sus tres posibles respuestas para evitar cualquier tipo de error. ¿Cuántas serás capaz de adivinar?

Para aprobar un examen teórico real, compuesto de un total de 30 preguntas, no puedes cometer más de tres fallos. Dado que en esta ocasión tan solo tendrás que responder a 14 cuestiones, sería ideal que no fallaras más de una pregunta para conseguir el esperado aprobado. A continuación te dejamos la prueba para que descubras si aprobarías este examen de conducir o no.

La DGT cuenta con numerosos test de conducir completamente gratuitos: enfréntate a otras pruebas

Al igual que el resto de pruebas que ha ido publicando la organización durante los últimos meses, esta prueba también está formada por preguntas que podrían aparecer perfectamente en un examen de conducir actual. Por esa misma razón, te estás enfrentando a una prueba de fuego real que te permitirá recordar algunos conceptos que podrías haber olvidado durante estos últimos meses. ¿Cuántas has conseguido acertar en esta ocasión?

Si todavía quieres más, la Dirección General de Tráfico te ofrece un sinfín de pruebas avaladas por la DGT que te ayudarán a prepararte de cara a un hipotético examen teórico. Todo ello a través de su página web, donde podrás encontrar una serie de cuestionaros para recordar conceptos sobre el permiso B de conducir e incluso otros más específicos. Por lo tanto, estas pruebas te permitirán refrescar conceptos antes de volver a subirte al vehículo e incluso conocer nuevas reglas.