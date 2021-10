Danilo: "No es fácil tener una buena relación con Pep Guardiola"

Danilo, lateral derecho, es del Manchester City y ex del Real Madrid, valoró como fue su año en Inglaterra a las órdenes del técnico español Pep Guardiola. Además, el actual jugador de la Juventus de Turín también tuvo unas palabras para Maximiliano Allegri.

El lateral, que no triunfó en el conjunto ‘citizen’, explicó como es estar bajo tutela de uno de los mejores entrenadores del mundo. Una relación complicada debido al carácter de Pep Guardiola: “Es cierto que no es fácil tener una buena relación con él, nunca está relajado, piensa todo el tiempo en el fútbol"

Además, el brasileño bromeaba con este tema: "Creo que, en casa, por la noche, pone a su mujer en el sofá como si fuera una jugadora en el campo".

¿Qué entrenador le ha ayudado más?

Tras el paso por grandes clubes como el City, el Real Madrid, el Oporto y ahora la Juventus, Danilo realizó una valoración acerca de qué entrenador le ha ayudado más: "He tenido suerte, son diferentes, pero todos son ganadores. He tratado de aprender de todos, pero fue con Guardiola con el que cambié mi forma de ver las cosas, aunque si no jugué mucho fue por una lesión".

Respecto a su actual entrenador, el defensor destacó su nuevo rol en la Juventus: "De Allegri trato de aprender algo que aún no me habían enseñado, él quiere algo totalmente diferente y estoy seguro de que me volveré más fuerte".