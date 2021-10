Pedro Sánchez anuncia la aprobación de un plan de 200 millones de euros para La Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo en La Palma un plan de 200 millones de euros para facilitar las labores de reconstrucción de la isla. El líder del Ejecutivo ha asegurado que ese paquete de medidas servirá además para recuperar el "suministro de agua, empleo, agricultura, sector turístico y beneficios fiscales".

El presidente, sin embargo, ha pedido paciencia a los vecinos de la isla. "No sabemos cuándo acabará esto", ha asegurado Sánchez, aunque ha recalcado que la isla contará con el apoyo de todas las instituciones durante el tiempo que sea necesario.

El compromiso del presidente del Ejecutivo ha pasado también por garantizar la seguridad no solo de los isleños, sino también de los turistas. "Tenemos que trasladar esa seguridad para que los turistas que deseen venir tengan claro que La Palma es un lugar seguro. Estamos trabajando en ello desde todas las instituciones", ha asegurado.

Pero además de paciencia, Sánchez también ha pedido tranquilidad para los isleños, a los que ha asegurado que todas las administraciones se han comprometido para encontrar soluciones cuanto antes. "Tranquilidad para los palmeros y palmeras, que no van a quedarse atrás. En ese sentido, es ejemplificante la fortaleza y determinación que tienen los vecinos y vecinas. Sé que es difícil pedir paciencia porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero no van a quedarse atrás", ha asegurado el presidente.

La actitud de los palmeros ha sido especialmente elogiada por parte del presidente del Gobierno, junto con el líder del Ejecutivo canario. Todas las administraciones han reconocido la labor de los vecinos durante los momentos más complicados de la erupción. "Quisiera subrayar el compromiso de la ciudadanía palmera con una respuesta común y ejemplar a la erupción. Que no haya habido daños personales es gracias a ese comportamiento ejemplar de todos", ha recalcado Sánchez.