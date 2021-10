Mbappé se sincera sobre lo que pasó este verano: "Dije al PSG que quería irme y lo dije bastante temprano"

El delantero francés Kylian Mbappé ha asegurado que pidió al París Saint-Germain que le dejaran abandonar el club el pasado julio para que pudieran ingresar una indemnización por su traspaso y hacer así un favor a un club que le ha "aportado mucho". "Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad", ha señalado el jugador en una entrevista que ha adelantado la radio 'RMC Sport' este lunes.

El jugador, que en diciembre cumplirá 23 años, ha explicado que hizo esa petición "bastante pronto para que el club pudiera adaptarse". Según esta entrevista en la radio francesa, que se publicará este martes a las 18:00 horas, Mbappé ha subrayado que siempre ha sido feliz en el PSG y que lo sigue siendo. "La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar más con Leonardo, eso no es en absoluto cierto. Me dijeron 'Kylian ahora estás hablando con el presidente'", ha destacado.

Mbappé ha negado que esperara a la última semana del cierre del mercado de fichajes para anunciar su deseo de salir del club: "A mí, personalmente, no me gustó demasiado que dijeran 'viene la última semana de agosto', porque pareces un ladrón. Dije a finales de julio que quería irme". "No me corresponde a mi juzgar, mi posición estaba clara. Le dije al PSG que quería irme desde el momento en el que no quería renovar. Quería que el club tuviera dinero para un sustituto de calidad (...) Quería que todo el mundo saliera beneficiado, que acabáramos dándonos la mano, que encontráramos un buen acuerdo y yo lo respeté. Les dije: 'si no queréis que me vaya, me quedo'", ha señalado el futbolista dejando claro que no quería salir por la parte de atrás del club parisino.

El Real Madrid quiso hacerse con los servicios de Mbappé este verano y lo intentó hasta el final del mercado de fichajes. Según el relato del conjunto blanco, el PSG rechazó varias ofertas sobre la estrella francesa, entre ellas una de 180 millones de euros. El jovencísimo campeón del mundo con Francia, que esta temporada comparte banquillo con Lionel Messi y Sergio Ramos, finaliza contrato con el PSG a final de este año, lo que le permite firmar con otro club a partir de enero de 2022.