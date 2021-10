El abogado de Puigdemont insiste en que el Tribunal Supremo no tiene competencias para pedir su detención

El abogado del expresident Carles Puigdemont en Italia, Agustinangelo Marras, ha comparecido desde Sassari, Cerdeña, junto al expresident, su abogado español Gonzalo Boye y el jefe de la oficina del líder catalán, Josep Lluís Alay, para informar sobre la situación en la que se encuentra Puigdemont tras suspender el tribunal sardo la euroorden de detención. Este lunes el tribunal ha decidido posponer la decisión a la espera de sendos procedimientos en el Tribunal General de la Unión y en el Tribunal de Justicia Europea. El primer tribunal debe decidir sobre la inmunidad parlamentaria del expresident y el segundo, si entrega a España a Puigdemont.

Marras ha puesto en valor que Puigdemont se ha presentado a la vista cuando su presencia era optativa y ha defendido que no había motivos para someter a Puigdemont a medidas cautelares "de ningún tipo". "Está claro que no contando el juez con que no había emitido ninguna orden, Puigdemont ha estado libre y ha podido irse a donde consideraba oportuno sin límite territorial de ninguna naturaleza, cosa que ha hecho", ha defendido.

"Como manifestación del respeto que quería manifestar a los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, hoy Puigdemont se ha presentado voluntariamente ante ellos a pesar de que su presencia no era obligatoria, era optativa. No se habría suspendido el procedimiento, sino que hubiera seguido estando él presente o no", ha dicho.

"El tribunal dice que está vigente la inmunidad"

Asimismo, Marras ha explicado que antes de decidir si se ejecuta la orden europea de detención, se tienen que resolver dos cuestiones. "La primera, el Tribunal de Justicia Europeo deberá decidir si Puigdemont todavía sigue teniendo la inmunidad parlamentaria o esta ha sido revocada. Este problema hace derecho de que en primer lugar el Tribunal la haría revocado, pero tras la reclamación emitida por Puigdemont, la propia denuncia anulaba la nulidad de la inmunidad", ha explicado.

"El tribunal de Luxemburgo ha dicho que está vigente la inmunidad porque la reclamación del interesado ha anulado, aunque sea temporalmente, la decisión del Parlamento Europeo y el tribunal ha examinado esa decisión y hay que resolver primero esa cuestión prejudicial porque esta claro", ha continuado Marras.

Asimismo, Marras ha insistido en que el procedimiento de las autoridades belgas no podía ser emitido por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sino que tendría que haber sido emitido por un juez que tuviera las competencias territoriales en Cataluña. "Como los presuntos delitos se hubieran cometido en Cataluña, el juez procedente para abrir el procedimiento tendría que haber sido un juez de Cataluña y no del Tribunal Supremo español. Bélgica lo ha dicho dos veces", ha concluido.

Puigdemont: "Hoy estoy como un hombre libre"

Puigdemont también ha comparecido para agradecer a la Justicia su inmunidad y ha reconocido estar muy contento, aunque tranquilo porque "sabía que todos los tribunales donde he comparecido iban a decidir lo mismo, menos el estado español". El expresident ha repasado sus cuatro años a disposición de la Justicia, compareciendo ante la jurisdicción belga, alemana y ahora italiana, y ha cargado contra la Justicia española.

"En cuatro años, España no ha obtenido ninguno de sus objetivos políticos porque es evidente que España utiliza el poder judicial que es un poder fundamental en el estado de derecho, la independencia que determina la calidad de democracia, para obtener objetivos políticos como es que no podamos hablar, que estemos encerrados en una cárcel sin libertad de expresión, que no nos podamos mover, que no podamos circular por Europa, que no tengamos voz por la independencia de Cataluña, que no tengamos voz para denunciar los estándares españoles que son diferentes a los europeos...", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que "es el momento de decirlo claro cuatro años después, es el momento de decirle a España basta, basta de seguir un camino que no le da ningún resultado positivo, que dificulta claramente la resolución de un conflicto que consiste en negar a los catalanes a decidir libremente su futuro, a ejercer el derecho a autodeterminación un derecho reconocido a otras naciones".

Además, ha criticado la forma en que se han referido a él y los diputados "fugados" y hablar de "exiliados", porque justifica que se conocía desde el primer día sus residencias y domicilios. "Hoy estoy aquí como un hombre libre con diputados que me acompañan de forma voluntaria. Es el momento de que alguno haga autocrítica", ha dicho.

Boye critica que Vox intentó estar en la vista

El abogado de Puigdemont Gonzalo Boye también ha afirmado que la decisión del Tribunal de Apelación de Sassari de suspender de forma temporal la causa sobre la posible entrega a España del expresidente catalán demuestra que "ha primado el derecho de la Unión y no la intencionalidad política de quien la redacta". "Es tremendamente importante el que tengamos claro que la resolución de hoy es lo que se espera de una resolución judicial europea. Ha primado el derecho de la Unión y no la intencionalidad política de quien la redacta", ha señalado.

Boye ha destacado que "el tribunal no tardó nada en explicarles que no hacían nada en esta vista" y ha lamentado que un partido "fascista" haya intentado "introducir la política en un tribunal". El partido ultraderechista Vox también había pedido personarse en la causa y viajó hasta el tribunal sardo la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, si bien la Corte de Apelación de Sassari no les concedió la petición.