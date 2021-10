Víctor Elías y Natalia Sánchez reviven a Guille y Teté y emocionan a los fans de 'Los Serrano' con este vídeo

Las historias de Guille y Tete en la serie española 'Los Serrano' marcaron a toda una generación. La amistad que forjaron hace casi veinte años Víctor Elías y Natalia Sánchez es indiscutible y es que siempre que pueden aprovechan para reencontrarse. Sus seguidores son conscientes de la buena relación que tiene la que fuera pareja en la ficción y lo han vuelto a demostrar con un emotivo vídeo de ambos tocando el piano.

"De muchas experiencias de mi vida, me quedo con él. Y es que Víctor tiene la capacidad de hacerme sentir 'en casa'", escribió la actriz en su perfil de Instagram, donde dedicaba unas preciosas palabras al actor y productor de música. Ambos son conscientes de que sus vidas han ido por caminos diferentes. Ella está más centrada en su carrera como actriz y su maternidad, mientras que el está dedicado de lleno a la música. Pero eso no impide que no saquen un rato para verse de vez en cuando.

Este domingo ambos se reunieron en casa de los padres de Natalia para comer cocido como han hecho tantas veces y ponerse al día de todo. "Víctor tiene la maravillosa capacidad de escuchar sin juzgar, le cuentes lo que le cuentes y yo…yo me aprovecho y le cuento todo y más, porque sé que, lo máximo que puede pasar, es que acabemos riéndonos de nosotros mismos a carcajada limpia, tal y como pasó…Qué suerte tenemos de tenernos", continuaba la actriz en la publicación.

Al terminar la comida, ambos se sentaron frente al piano y pasaron un bonito rato disfrutando de la música y de poder compartir ese momento juntos. "Fuiste la primera persona que me enseñó muchas cosas, la primera persona con la que me subí al escenario delante de mucha gente y la primera persona con la que entendí la amistad desde lo más profundo", escribió también Víctor en su perfil de Instagram junto al vídeo de ambos frente al piano.

"Ayer 18 años después todavía me doy cuenta de todas las cosas que nos quedan por hacer juntos, entre otras tocar el piano que es impresionante que todavía no lo hubiéramos hecho", añadía el actor. Además, le dedicaba unas bonitas compañeras a su amiga: "Es maravilloso ver en la madraza que te has convertido y seguir disfrutándote en absolutamente todas las etapas de tu vida. Te quise, te quiero y te querré hasta que un día me digas que deje de ser pesado y regalarle instrumentos a tus hijos".

Y es que es evidente el cariño que ambos se tienen después de tantos años trabajando juntos. Tanto es así, que este miércoles parece que volverán a quedar para cenar juntos y seguir compartiendo historias y momentos juntos. "No sé qué pasará de aquí al miércoles, ni si se formalizará esa 'ansiada primera cena'. pero, yo, de momento ¡estoy contando las horas! Qué suerte tengo de tenerte, pichu, y qué ganas de seguir compartiendo 'primeras veces' juntos!", concluía la actriz en el post de la red social.