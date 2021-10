Gasol, un jugador irrepetible

Pau Gasol ha anunciado su retirada. El catalán, de 41 años, es considerado como el mejor jugador español de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas europeos en la NBA donde se hizo con dos anillos en su época en Los Ángeles Lakers. Fue líder de la etapa dorada de la selección española de baloncesto que se alzó como campeón del Mundial de 2006 y Eurobasket de 2009, 2011 y 2015, así como tres medallas olímpicas (plata en Pekín y Londres, bronce en Río de Janeiro). "Me parece un jugador irrepetible", ha señalado Francisco José Delgado, director de 'SER Deportivos' y narrador de baloncesto en la Cadena SER. Para él, el hermano mayor de los Gasol es un "espejo" donde tienen que mirarse las nuevas generaciones del baloncesto español. Gracias a Gasol hemos vivido "un sueño en el que nos hemos pellizcado muchas veces para darnos cuenta de que no era un sueño sino una realidad".

"El legado de Pau Gasol... sin Pau se nos va el sueño, el sueño que es para cualquier seguidor de baloncesto poder haber vivido lo que hemos vivido con él. Hemos vivido campeones el mundo, campeones de Europa, medallas de plata con la Selección española de baloncesto. El sueño que teníamos a todos los que nos gustaba el baloncesto de poder soñar lo más alto, lo más grande, nos lo ha dado Pau Gasol. Ese legado queda en el mundo del baloncesto. Me parece un jugador irrepetible y sin él se nos va la modernización y el paso adelante que tenía que dar el baloncesto español para pasar de ser un deporte grande, que lo era en la época de los 80-90, a haber sido un deporte enorme en los años 2000 y durante todo el rato que ha estado Pau Gasol jugando. Se nos va un sueño, un sueño en el que nos hemos pellizcado muchas veces para darnos cuenta de que no era un sueño sino una realidad".

"Pau Gasol venía de un espejo de una generación anterior que quizás encarnaban los Fernando Martín, Juan Antonio San Epifanio... Pau Gasol encarna ahora un espejo para las nuevas generaciones. Pau y toda la generación dorada del baloncesto español. Para ser sinceros, teniendo excelentes jugadores en la selección española de baloncesto y en el baloncesto español, veo muy difícil que se puedan repetir todos los hitos que ha logrado Pau. ¿Quién puede ser referente ahora mismo en el baloncesto español? Quizás jugadores puente estilo Ricky Rubio pueden formar con los Hernangómez un paso de la generación que queda vigente a la generación que viene en el futuro con los Garuba, Abalde, Sergi Martínez, etc. Jugadores muy potentes que vienen en las categorías inferiores y ya no tan inferiores porque están llegando a los primeros equipos de la selección española de baloncesto. En esto será bueno hacer una transición ordenada entre estas dos generaciones, que ya se está haciendo por parte de Sergio Scariolo, metiendo figuras consolidadas como los que hemos nombrado desde los hermanos Hernangómez, hasta Ricky Rubio con Sergio Llull y Rudy Fernández, a gente nueva como Abalde, Alocén, etc, etc... Entonces bueno, creo que tenemos que estar esperanzados con la Selección aunque ponerles el listón de la exigencia donde tenemos a la generación de Pau Gasol sería un poco pedirle peras al olmo".