Mbappé no aclara su futuro

La primera entrevista a Kylian Mbappé tras su fichaje frustrado por el Real Madrid va a seguir en la portada informativa por mucho tiempo. Aunque en el avance de la misma quedaba claro el deseo del delantero de abandonar la disciplina del París Saint-Germain, la charla en su totalidad muestra un mensaje mucho más tibio, alejado del teórico ultimátum que suponía la entrevista a su club actual.

“No sabemos lo que puede pasar en el fútbol. Lo dije. No sabemos nada de nada. Yo no sabía hace seis meses que quería irme. Aprendí algo. La verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana”, confesó Mbappé. Además, recalcó que mantiene una buena relación con Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo, aunque, por el momento su renovación sigue en el mismo punto.

Respecto a su fichaje frustrado, Mbappé confirmó que hizo saber su deseo al club parisino, pero que finalmente no se dio el fichaje pese a la oferta del Real Madrid al final del mercado: "Se lo dije a todo el mundo, al presidente, al director deportivo y a todos. No hay nadie que no estuviera al corriente, pero me dijeron que el proyecto estaba hecho y que no se imaginaban un proyecto sin mí. Entonces me dijeron que no querían venderme, a lo que yo respondí: si queréis que siga, seguiré. No hay problema".

En cuanto al porqué de su deseo de salir, el atacante del PSG aclaró que poco tiene que ver con la llegada de Leo Messi a la capital francesa: "No fui a pedirles su fichaje porque el PSG tiene un proyecto competitivo. Y quieren ganar. No hacen eso para hacerme feliz. No es una flor que me regalan. Por supuesto, estaba feliz, son grandes jugadores. Pero en ningún momento di un nombre ni una pauta a seguir. Si hay gente aquí es porque hacen muy bien su trabajo. Estoy aquí para jugar al fútbol". A su vez, Mbappé admitió que entiende a los aficionados del PSG. "Te lo digo honestamente, es comprensible. Estás en una situación donde solo hay rumores, a la derecha, a la izquierda… Les digo la verdad, con toda honestidad, con toda franqueza: yo también me habría abucheado", se sinceraba el francés.

Pese a que la entrevista completa rebaja los ánimos madridistas respecto a su contratación, confesó que aún no tiene nada decidido. “No quiero charlar con la gente sobre eso. Es agotador para todos. Creo que podemos generar algo extraordinario este año. Venir siempre a molestarme con el discurso de la renovación, con las preguntas tras el partido y cuando nadie te pregunta sobre el partido. Entonces, ¿esto avanza? No”, sentenciaba un Mbappé que quería pegar carpetazo al tema durante unos meses.