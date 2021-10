"Vive en Matrix": las redes estallan contra la última afirmación de Pablo Casado sobre los alquileres

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado este miércoles sobre la nueva ley de la vivienda anunciada hace apenas unas horas por Pedro Sánchez y el equipo de Gobierno en la que se contempla, entre otras cosas, intervenir el precio del alquiler y dar una ayuda a los jóvenes. Una ley que ha asegurado que no aplicará en las comunidades que gobierna su partido al considerar que ese tipo de intervencionismo "es suicida".

A pesar de que reconoce que el problema de la vivienda es muy grave, Casado ha señalado que esa intervención en el mercado del alquiler lanza un "mensaje de inseguridad jurídica". Por otro lado, el líder del Partido Popular ha denunciado que un Gobierno no puede "interferir" en la libertad y en la propiedad privada, por lo que ha decidido no apoyar esta nueva ley y llevarla al Constitucional para que no salga adelante.

"S i tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler"

Respecto al tema de las ayudas planteadas por Pedro Sánchez, Pablo Casado reconoce que son necesarias pero, al mismo tiempo, insuficientes: "Son menos de las que planteamos nosotros cuando gobernábamos". El líder del Partido Popular asegura que su gobierno invirtió 2.500 millones de euros entre 2013 a 2016 y que la nueva propuesta de Pedro Sánchez supondrá una inversión estimada de entre 600 y 800 millones de euros.

Después de hablar sobre las ayudas para los más jóvenes, Casado ha asegurado que la solución para hacer frente al problema de la vivienda pasa por hacer un plan de seguridad jurídica. Bajo su punto de vista, esto ayudaría a que los inversores vengan y que los jóvenes tuvieran empleo. Algo que bajo su punto de vista ayudaría a acabar con el problema porque "si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler".

"Vive en Matrix": las redes sociales cargan contra Casado por sus declaraciones sobre el alquiler

Una frase polémica que ha agitado las redes en cuestión de minutos, donde han criticado al líder del Partido Popular por tratar de reflejar una realidad que, tal y como aseguran muchos, no es cierta. Después de asegurar que todas aquellas personas con contrato pueden acceder a una vivienda, Twitter se ha llenado de mensajes asegurando que no es así. Mientras que algunos le han explicado que no pueden independizarse con su sueldo, otros directamente le han dicho que vive en otra realidad paralela. Desde Marte hasta Matrix.

⁉️ ENCUESTA |



▶️Pablo Casado asegura que "si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler”.



¿Puedes o podrías pagar un alquiler para vivir solo con tu nómina actual? https://t.co/UOLxXrBttL — Cadena SER (@La_SER) October 6, 2021 Claro que puedes acceder, otra cosa es que tengas para comer!!! @pablocasado_ cuando quiera le explico la realidad señor y a usted también @sanchezcastejon — DemetrioAlterbini (@Sergio94222067) October 6, 2021 El alquiler se puede cubrir, pero suma gastos de agua, gas, luz, teléfono/internet, comida, gastos imprevistos (reparaciones domésticas por ej.). No salen las cuentas Sr. Casado. — Manu Simón (@manu_draw86) October 6, 2021 Poder si puedo pero es lo único que voy a poder hacer con mi nómina , me olvidó de hobys salir aunque sea un poco y de vivir. Y yo que tengo un sueldo decente , bien los que cobren menos que que yo que serán muchos por desgracia jajaja xd — Xelax_tj (@Xelax_tj) October 6, 2021 Pablo Casado cree que todo el mundo gana lo mismo que el.

Pero la reforma laboral que hizo su antecesor M. Rajoy nos dejó los salarios y las cotizaciones por los suelos — Francisco guerra (@pa_coge) October 6, 2021 Una mentira como una casa... pero, claro, su política se basa en eso, en decir burradas

No me llega para el alquiler y no te digo ya el resto de gastos... — Silvia Tinoco (@DunaLoves) October 6, 2021

Bajo el punto de vista de muchas personas, Pablo Casado lleva mucho tiempo desconectado de la realidad y eso le impide ver lo que sucede en las calles: "Lo desconectado de la realidad que está Pablo Casado. Cómo se nota que los políticos tienen sueldazos y no son conscientes de que parte importante de la ciudadanía vive con lo justo". De hecho, y tras la polémica generada en redes, hemos preparado una encuesta en nuestra cuenta de Twitter en la que queda reflejado que, efectivamente, la sociedad no está de acuerdo con la frase de Casado.