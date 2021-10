Esta es la nueva norma de la DGT para adelantar a un ciclista en carretera

Hace apenas unos días, concretamente el pasado jueves, la Comisión de Interior del Congreso aprobaba la nueva Ley de Tráfico que incluye nuevas normas y sanciones para reducir el número de accidentes en carretera. Entre ellas algunas como el endurecimiento del castigo tanto por sujetar el teléfono móvil al volante como utilizarlo, que a partir de ahora se penará con una multa de 200 euros y 6 puntos del carné de conducir.

También el endurecimiento del castigo por no utilizar el cinturón de seguridad o sistema de retención infantil u otras multas relacionadas con el uso de detectores de radares. Entre todas estas emerge una que afecta directamente a los ciclistas, uno de los colectivos más vulnerables en la carretera. Hace apenas unos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) compartía un informe mediante el que daba a conocer que el 80% de accidentes mortales en vías urbanas a lo largo de 2020 estuvieron protagonizados por los usuarios más vulnerables: 153 peatones, 134 motoristas, 21 ciclistas y 7 en Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Así es la nueva normal que afecta a los ciclistas: no hacerlo se considerará infracción

Por esa misma razón, el organismo ha decidido crear una nueva relacionada con los adelantamientos a este colectivo que tiene como objetivo reducir aún más el número de accidentes en carretera. Hasta la fecha, la norma establece la obligatoriedad de mantener una distancia mínima de 1,5 metros de ancho para rebasar a un ciclista o un grupo de ciclistas. Tras la aprobación de esta ley, y después de que llegue al texto definitivo de la nueva Ley de Tráfico, la norma se modifica considerablemente.

Además de lo anteriormente citado, esta nueva norma recoge que, en vías de varios carriles por sentido, el conductor del vehículo a motor deberá ocupar totalmente el carril izquierdo para adelantar al ciclista. Por lo tanto, ya no será únicamente el hecho de mantener una distancia mínima de 1,5 metros de ancho si no que, en caso de que sea posible, habrá que cambiarse de carril para no interferir. Y es que, tal y como explican desde la DGT, no hacerlo se considerará infracción.

Así será el nuevo artículo 35 de la futura Ley de Tráfico

Esta nueva normativa quedará reflejada en el apartado 4 del artículo 35, donde la ley contempla los cambios respecto a esta nueva regla: "El conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros".

Como novedad, la ley incorpora una segunda parte en la que se hace referencia a las situaciones en las que haya más de un carril: "Se deberá ocupar parte del carril contiguo salvo cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si estos ciclistas circulan por el arcén".