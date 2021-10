Muere el culturista George Peterson cuando iba a participar en Míster Olympia

George Peterson, fisioculturista estadounidense, ha muerto a los 37 años antes de participar en el Míster Olympia. Su entrenador, Justin Miller, ha revelado en redes sociales que él mismo se encontró a Peterson, que fue campeón del Arnold Champ y ganar cuatro medallas de bronce en Míster Olympia, en la habitación en la que se alojaba en un hotel de Florida.

"Al parecer habían pasado varias horas desde que se fue", ha explicado el técnico que se encontró el cuerpo de George Peterson y que avisó a los servicios de emergencia para intentar reanimarle. Miller escribió esa misma tarde al culturista, que le había visto "saludable y con muy buen humor" el día anterior, pero al no tener contestación decidió ir a su habitación. "No pude hablar con él. Llamaba a su puerta y no contestaba. Logramos que un guardia de seguridad abriera y le encontramos boca abajo y frío", ha explicado.