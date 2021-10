Llévate reembolsos en tus compras 'on line' con Widilo

¿Quieres ahorrar en tus compras on line? Pues te traemos la solución para ello y es a través del servicio de Cashback de Widilo. Pero ¿de qué se trata?, ¿cómo funciona?, ¿qué tienes que hacer? Seguro que tienes estas y más preguntas, así que no te preocupes porque aquí te vamos a explicar todo lo que necesitas saber para aprovechar las mejores oportunidades de ahorro en tus compras.

Lo primero que debes saber es que actualmente existen diferentes medios para ahorrar en las compras on line y uno de estos es el uso de cashbacks, que para nosotros en castellano significa "reembolsos". A través de estos se obtiene una devolución de parte del valor de los productos que se compran en las tiendas on line. Suena atractivo, ¿verdad? Pues, en realidad, lo es.

Y es que este modelo lleva varios años teniendo éxito en países como Estados Unidos e Inglaterra, y actualmente está conquistando a los españoles, quienes cada día se están volviendo más adeptos a llevarse un ahorrillo extra en sus cuentas por las compras que hacen on line. Y todo gracias a Widilo, la plataforma que ofrece el servicio de cashback en nuestro país y en otros países como Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Así que continúa leyendo porque conocerás mucho más sobre este servicio y cómo aprovecharlo.

Widilo, una plataforma que te da ahorros gratis

La plataforma de cashback de Widilo lleva en España desde el 2019 ofreciendo descuentos en miles de tiendas de diferentes categorías como: moda y accesorios, salud y belleza, tecnología, hogar, deportes, viajes, bancos y seguros, ocio y entretenimiento, y muchas más. Así que si quieres conseguir rebajas en casi todos los productos que compras para ti y tu familia, te resultará muy fácil obtenerlas con las ventajas que te ofrece esta web.

Pero te preguntarás, ¿cómo es posible llevarse reembolsos por las compras que haces? Pues con Widilo es posible porque dicha plataforma trabaja directamente con las tiendas que exhibe, las cuales le otorgan una comisión por cada venta que se hace a través de ésta y dicha comisión la comparte contigo. De esta manera, Widilo te da parte de las ganancias de su comisión con el objetivo de que puedas comprar aún más, sin tener que dejar tus cuentas en rojo a final de mes tras darte unos caprichitos.

Y lo mejor de todo es que Widilo no te cobra nada por el servicio de cashback, ya que todo el proceso es completamente gratis para ti. Lo único que debes hacer es crear tu cuenta en la plataforma, a través de un proceso sencillo que no dura más de 5 minutos, ¡y listo! Después de eso puedes empezar a usar el cashback en tus compras y a recibir tus ganancias en la cuenta. Además, por solo crearla, Widilo te regala un bono de 5 euros, sin necesidad de hacer nada más, solo por tu suscripción a la plataforma.

De esta forma, con Widilo puedes llevarte reembolsos y acceder a ofertas con descuentos y sorpresas sin pagar nada, porque todo es gratis. Y usar el cashback es muy sencillo, solo debes darle “Activar Cashback” antes de hacer la compra en cualquier medio de Widilo: página web, app o extensión. Eso sí, debes activarlo antes de hacer las compras para que el sistema lo reconozca y obtengas así tus reembolsos.

Consigue descuentos en más de 2.000 tiendas

Como ya te hemos dicho, Widilo cuenta con miles de tiendas, más de 2.000 para ser exactos. Es decir, que tienes un amplio número de tiendas en las cuales ahorrar en cada pedido es posible. Pero los ahorros no sólo se dan a través del cashback que te hemos venido mencionando, sino que también son posibles a través de ofertas que se muestran de las tiendas y marcas, como por ejemplo las ofertas de El Corte Inglés, Bershka, SHEIN, Tommy Hilfiger, Nike, Freshly Cosmetics, Booking, Groupon, Michael Kors, Pandora, Bershka, Fnac y muchas más.

Y dentro de dichas ofertas se encuentran los conocidos “códigos descuento”, los cuales son un conjunto de letras y números que, al introducirlos en el proceso de compra de las diferentes tiendas de las marcas, te ofrecen beneficios como rebajas extras de manera inmediata, regalos por compras y hasta envíos gratis. Mejor dicho, cada vez que veas un código descuento dentro de las ofertas que ofrece Widilo en su plataforma, ¡úsalo!, porque siempre te dará beneficios que no puedes desaprovechar.

Pero no te hemos contado la mayor ventaja de Widilo y es que en la mayoría de las tiendas puedes combinar el cashback con los códigos descuento, así podrás economizar por partida doble gracias a la plataforma. Así que no esperes más para empezar a ahorrar en tus compras on line, porque con Widilo sí que lo haces ¡y de manera doble!