Se busca ayuda para rescatar a un gato atrapado tras la erupción del volcán

Desde que entrara en erupción el pasado 19 de septiembre a las 15:20 horas, el volcán de Cumbre Vieja no ha dejado de expulsar lava que ha arrasado todo lo que se ha encontrado a su paso. Tras estos primeros 20 días desde que se decretara el inicio de la erupción, el magma ha destrozado por completo 605 viviendas, 58 fincas agrícolas, 30 construcciones de uso industrial y 18 tanto de ocio como de restauración.

Por otro lado, las más de 80 toneladas de lava que han surgido de su interior han arrasado cerca de 430 hectáreas entre las que se encuentran campos de cultivo como explotaciones plataneras, viñas y campos de aguacate. Una cifra que avanza a paso lento como consecuencia de que la mayor parte de la lava fluye encauzada por la colada ya existente o por tubos lávicos subterráneos hasta el mar. Sin embargo, la lava continúa destrozando todo tipo de edificaciones que encuentra a su paso.

Un dron capta a un gato atrapado en un estanque

Por esa misma razón, y con el objetivo de conocer el estado de los distintos pueblos en tiempo real, cada vez son más las personas que recurren a sus drones para sobrevolar las distintas localidades afectadas por el paso de la lava. Y ha sido uno de estos drones el que ha captado a un pequeño gato de color blanco atrapado en un estanque situado en el barrio de El Paraíso (El Paso) que está rodeado por la lava volcánica.

https://t.co/DURkqMcgZ0 difunde el vídeo de un dron que muestra a un gato atrapado en un estanque vacío y rodeado por la lava. Si no se puede rescatar al menos se le alimente por dron hasta que cese las emanaciones de lava del #VolcandeLaPalma #rescategatodelvolcan pic.twitter.com/ryNqUt1R8r — 𝕃𝕖𝕒𝕝𝕖𝕤.𝕠𝕣𝕘 • tu guía animable 🐾 (@lealesorg) October 7, 2021

Según cuenta la organización animalista Leales.org tanto en su página web como en sus redes sociales, el gato no puede escapar del estanque porque está rodeado de lava. Por esa misma razón, y dado que está en auténtico peligro, piden la ayuda de cualquier persona que pueda colaborar en su rescate. Dado que el acceso a la zona en la que se encuentra puede ser complicado, la organización ha pedido ayuda a cualquier piloto de drones para que se acerque hasta el lugar de los hechos con su aeronave y le de de comer hasta que cese la actividad volcánica.

El animal solo puede ser rescatado por vía aérea

Después de compartir la posición en la que se encuentra el animal, la asociación explica que tan solo puede ser rescatado por vía aérea: "Se da la paradoja de que el estanque en cuestión está completamente rodeado por la lava y aparentemente sólo es posible su rescate vía aérea".

Por lo tanto, y hasta que no cese la actividad volcánica no se podría acceder hasta el lugar de los hechos para salvar al animal. Por todo ello, toda la comida que pueda recibir desde el aire será vital para su supervivencia. Mientras tanto, un albergue ubicado en el IES Eusebio Barreto de Los Llanos de Aridane y el recinto ferial de El Paso acogen a más de 830 animales que se han quedado en la calle o no han podido reunirse todavía con sus dueños.