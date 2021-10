La Juventus pudo fichar a Haaland por dos millones: "Es mi gran error"

Uno de los jugadores más pretendidos de este año es el delantero Erling Haaland que actualmente forma parte del Borussia Dortmund. El noruego, que suena para todos los grandes equipos, vio cómo muchos equipos le rechazaron antes de dar su paso a la liga alemana donde triunfa desde hace unos años.

Entre los equipos de fútbol que dijeron que 'no' a su fichaje se encuentra el Barcelona que no aceptó los 20 millones que pedía el Salzburgo, así como las comisiones del jugador y de su representante y sobre todo porque no tenía 'perfil Barça'. En cambio, el Borussia de Dortmund apostó por él y le fichó por el precio que rechazó el conjunto blaugrana.

El último en admitir que rechazó a Haaland es la Juventus, concretamente Beppe Marotta, actual director general del Inter de Milán. Por aquel entonces, cuando estaba en la Juventus de Turín, decidió no fichar al delantero noruego por dos millones de euros cuando militaba en el Molde FK de su país. Así lo ha explicado en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport'. En aquel momento era impensable saber si el jugador iba a tener la progresión que ha tenido hasta convertirse en uno de los futbolistas del momento.

"Uno de mis mayores arrepentimientos fue el trato con Haaland. Yo era el CEO de la Juventus y tuvimos la oportunidad de ficharlo por 2 millones de euros del Molde. Estuvo cerca. Ahora es imposible ver a Haaland en la Serie A: los clubes italianos no tienen ninguna posibilidad de ficharlo el próximo verano", ha explicado.