Brutal agresión a un aficionado francés en Turín por la camiseta de Koundé tras el partido contra Bélgica

En la previa de la gran final de la UEFA Nations League entre Francia y España hemos conocido un triste acontecimiento ocurrido en el Juventus Stadium el día de las semifinales en las que se enfrentaban Bélgica y los Bleues. El partido fue una locura, una exhibición del fútbol actual que nos dejó hasta cinco goles con remontada incluida, sin embargo nos ha dejado una pésima noticia que involucra a los aficionados franceses.

Ubicado en uno de los fondos estaba un aficionado galo animando a su selección de fútbol en un partido de vital importancia para la competición. Acompañado de una bandera del Sevilla tuvo claro desde el primer momento que su objetivo primordial era conseguir la camiseta de Jules Koundé, central del conjunto hispalense.

Con la remontada final, el central se fijó en este seguidor al que decidió regalarle la camiseta en un precioso detalle que no tendría un final feliz. En el propio estadio este seguidor, tal y como ha denunciado en su perfil de redes sociales y demuestra con diferente vídeo, fue atacado por varios individuos con la única motivación de robarle la camiseta que había conseguido gracias al comportamiento solidario del central del Sevilla FC.

"Al final del partido despliego una pancarta “kounde your jersey” y una bandera del Sevilla, me la entrega personalmente. No tengo tiempo para ocultar que alguien me está atacando para robarlo. Lo podemos ver muy claramente en este video. Este es solo el comienzo", relata en un hilo en Twitter que ha conseguido viralizarse ante la indignación de los seguidores y con la involucración directa de uno de los raperos más famosos del país.

Una historia que ha conmocionado a los aficionados franceses, que han visto que en la vuelta del público a los estadios sigue habiendo comportamientos lamentables y violentos que ponen en riesgo la seguridad de las personas.

Esta es la denuncia de Clement, quien agradeció el apoyo: "¡También quiero agradecer a todos los seguidores que vinieron en mi ayuda! Ahora cuento con tu solidaridad para compartir este post!! (Medios, jugadores, personalidad) No debemos aceptar este tipo de comportamiento salvaje en los estadios".

Deux amis de l\'agresseur viennent aussi m\'attaquer pour voler le maillot. Un supporter va tenter de me venir en aide, il est repoussé par un ami de l\'agresseur. Je résiste en 4v1 jusqu\'au violence physique. On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder pic.twitter.com/QQ7jtzFYsl — HOUSER TV (@clementhouser1) October 9, 2021