Xavi Hernández: "¿El Barça? Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá"

Xavi Hernández, uno de los entrenadores que sonó hace unas semanas para dirigir al Barça, ha hablado en los micrófonos de La1 de TVE. El exfutbolista azulgrana fue entrevistado con motivo de la final de la UEFA Nations League entre España y Francia para hablar del conjunto de Luis Enrique. También recibió una pregunta sobre su futuro, con el objetivo de conocer si pudiera entrenar al Barça próximamente.

"Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. No sé dónde me llevará mi futuro, pero estoy abierto a cualquier posibilidad", ha dicho el actual entrenador de Al-Sadd. Con estas declaraciones, deja abierto su futuro y no descarta la posibilidad de dirigir al Barça en un futuro.

Koeman, actual entrenador azulgrana, tiene la confianza pública de Laporta. Cuando todo apuntaba a la salida del técnico holandés por los malos resultados del equipo, el presidente del Barça compareció públicamente para defender a Ronald.

"Seguirá, porque merece un margen de confianza. Quiere al Barça y él es una referencia. Decidió ser entrenador en un momento de máxima dificultad institucional y deportiva. Cree en el equipo", declaró Laporta en la previa al encuentro frente al Atlético de Madrid. El Barça perdió ese partido, pero todo hace indicar que el puesto de Koeman no peligra. De momento, Xavi, ya ha declarado públicamente que estudiará una posible oferta azulgrana.