Alemania investiga otro posible 'ataque sónico' contra dos empleados de la Embajada de EEUU

Las autoridades alemanas están investigando un posible "ataque sónico" contra dos empleados de la Embajada de Estados Unidos en Berlín, parecido al que Washington denunció hace cinco años en su misión diplomática en Cuba y que se ha dado en conocer como "síndrome de La Habana".

Según una investigación conjunta de 'Der Spiegel' y de la plataforma Bellingcat publicada en agosto, al menos dos empleados de la Embajada de Estados Unidos se quejaron de síntomas como mareos, náuseas, alteraciones visuales y fuertes dolores de cabeza, indicios típicos de este "síndrome", del que hasta el momento se han informado unos 200 casos en todo el mundo.

La Policía alemana confirmó la investigación en un comunicado emitido el viernes por la noche en respuesta a las pesquisas de 'Der Spiegel' y Bellingcat, en un comunicado recogido por el 'Washington Post'.

Un portavoz del Departamento de Estado se negó a discutir ante el medio estadounidense casos específicos, pero confirmó que varias agencias gubernamentales estaban "trabajando activamente para identificar la causa de estos incidentes y si pueden atribuirse a un actor extranjero" y que el Departamento "está enfocado en brindar atención a los afectados".

Aunque la investigación no identifica a responsables y se limita a informar de una "potencia desconocida", el director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), William Burns, manifestó en julio que existía una "muy destacada posibilidad" de que los síntomas fueran causados deliberadamente y señaló a Rusia como un posible culpable. Moscú ha negado su responsabilidad.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el viernes una ley que garantiza una mejor atención médica y apoyo a las víctimas del síndrome, al que se refirió como "incidentes de salud anómalos", sin llamarlos ataques.

Por su parte, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU, Adam Schiff, ha reconocido que la causa todavía no se conoce. "Es posible que no todos estos incidentes, no todas estas anomalías, sean atribuibles a la misma razón", indicó Schiff.