¿En qué día cae el Black Friday este año?

El conocido Black Friday, la gran cita con los descuentos y ofertas nacida en Estados Unidos, suele ser el indicativo de la víspera de Navidad. Y, como cada año, se celebrará el último viernes de noviembre, es decir, en 2021 será el 26 de noviembre.

No obstante, los comercios suelen adelantarse a la fecha, y, en vez de ser un día de descuentos, suele ser una semana entera, dependiendo de la marca y la decisión de los negocios. Por tanto, y aunque hasta que no se acerque la fecha no lo sabremos, casi con total seguridad es probable que las promociones se prorroguen hasta finales de mes.

Inicios del Black Friday en España

La tradición nació en Estados Unidos, pero en España también la hemos adoptado desde hace ya 9 años. La primera empresa española que celebró esta festividad consumista fue MediaMarkt en 2012, y los siguientes años se unieron muchas otras marcas y negocios.

Actualmente casi todas las tiendas celebran el Black Friday, incluso muchos de los comercios locales, por pequeños que sean. Sin embargo, los más beneficiados suelen ser las grandes plataformas de compra online, como Amazon o AliExpress.

Falta de suministros en Reino Unido

La pandemia de la COVID-19 y la salida de la Unión Europea ha agravado la crisis de abastecimiento que está sufriendo Reino Unido en las últimas semanas. Esto podría ser un gran problema de cara al Black Friday y la campaña de Navidad, lo que causaría grandes pérdidas al sector en la nación.

El principal problema recae en la falta de camioneros y barcos que atiendan la demanda de transporte. Los puertos de Reino Unido se encuentran colapsados, y, si la cadena de suministros tiene problemas, el resultado podría ser una caótica logística tan necesaria en los comercios y negocios.