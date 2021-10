El gesto de Jon Rahm con los más pequeños: por cosas así no extraña que sea el número uno del mundo

El Open de España de golf no ha sido como Jon Rahm habría deseado. El de Barrika llegaba a Madrid con la intención de igualar su palmarés con el del mito Severiano Ballesteros, pero la realidad es que el número 1 del mundo se atascó y estuvo lejos de la victoria que finalmente se llevó el español Rafa Cabrera.

Jon Rahm-manía en Madrid

Desde la primera jornada del Open de España, ya quedó patente que había muchas ganas de ver a Jon Rahm jugar en España dos años después. El número uno del mundo volvía a disputar el Open de España, torneo que ya había ganado en dos ocasiones y pese a que él mismo se mostró "frustrado" tras su actuación, tuvo un gesto con los aficionados que se volcaron con el golf en Madrid. Pese a terminar en el T17, el vasco quiso devolver todo el cariño que había recibido en el Club de Campo Villa de Madrid. "Tranquilos, que no me voy a ir hasta que no haya estado con todos (...) Voy a firmar a todos los niños, da igual lo que tarde", dijo el de Barrika al llegar hasta el gran grupo de aficionados, en su mayoría niños, que se agolpaban para que el golfista firmase sus gorras o pelotas.

🇪🇸 @JonRahmpga se gana el ♥️ de todos en el @ccvmoficial.#AccionaOpen pic.twitter.com/ri3LWe9Ogv — Acciona Open de España presented by Madrid (@accionaopen) October 10, 2021

Y así fue, más de una después de terminar, el número uno del mundo seguía firmando y haciéndose fotos con los aficionados. Un gesto que, sin duda, los más pequeños tardarán mucho en tiempo en olvidar.