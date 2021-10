La crisis de los microchips llega al mercado de segunda mano

La falta de suministro de semiconductores para la producción de vehículos sigue obligando a los fabricantes a parar la actividad en sus plantas. La última, la de PSA en Figueruelas (Zaragoza), que ha suspendido la producción de una de sus líneas toda esta semana. La crisis, que afecta fundamentalmente a la fabricación y venta de vehículos nuevos, empieza a castigar también al mercado de ocasión.

La venta de turismos y todoterrenos usados cayó en septiembre un 13,5% respecto al mismo mes del año pasado y encadenó su tercer mes consecutivo de descensos interanuales, según los datos publicados hoy por las patronales del sector. En total se vendieron 163.715 unidades: 2,7 vehículos usados por cada 1 nuevo. Los empresarios consideran que las caídas de los últimos meses son consecuencia de la falta de microchips en las fábricas.

"No olvidemos que la oferta de vehículos de ocasión también hay que 'fabricarla' y como debido a la crisis de los chips no hay renovación de flotas, no se está inyectando 'stock' al mercado de segunda mano", explica en un comunicado la directora de Comunicación de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam), Tania Puche. “Los mercados de vehículos nuevos y de ocasión funcionan como una cadena de transmisión y el segundo se está viendo afectado también por la crisis de los microchips, ya que la caída en las matriculaciones está haciendo que no se genere tampoco el 'stock' de vehículos de 0 a 5 años capaz de atender la demanda", señala Raúl Morales, director de Comunicación de la patronal de los concesionarios oficiales Faconauto.

Evolución de las ventas de vehículos de ocasión. / Fuente: Ganvam

Esto se traduce en una mayor demanda de los vehículos más antiguos. Los modelos de entre 5 y 8 años fueron los únicos que subieron sus ventas el mes pasado (un 7% respecto a 2020 y un 36% en comparación con 2019). Y el segmento que menos cayó fue el de los vehículos de más de 15 años, que además concentró más de un tercio de todas las ventas (el 35,7%). "Es una muy mala noticia, porque nos alejamos cada vez más del mercado saneado y dinámico al que debemos aspirar y nos vemos abocados a uno en el que los coches de más de diez años ganan terreno sin parar", afirma Morales.

En lo que va de año, las ventas de turismos de ocasión acumulan un incremento del 15,8% en comparación con el mismo periodo de 2020. Pero después de los descensos de los últimos meses, y sin una solución a la crisis de los microchips en el horizonte a corto plazo, las patronales han empeorado sus previsiones y calculan que cerrarán 2021 con un aumento del 6% interanual.

Aún así, en septiembre las ventas prácticamente igualaron las cifras del mismo mes de 2019 (bajaron un 0,7%), y los empresarios prevén terminar 2021 solo un 6% por debajo de los niveles de aquel año, el último sin pandemia.