La brutal detención de un hombre parapléjico en Estados Unidos

"No puedo salir del coche, señor", repetía Clifford Owensby a la policía de Ohio (Estados Unidos). El afroamericano solicitaba a los agentes que no le obligasen a salir del coche al ser parapléjico. Sin embargo, los policías hicieron caso omiso.

Los agentes, que insistían en la salida de Owensby del coche, terminaron forcejeando con el hombre hasta sacarlo por la fuerza. Tras agarrarle del brazo y del pelo, el conductor terminó en el suelo y esposado por los agentes.

Policía de Ohio saca a la fuerza de su automóvil a un afroamericano parapléjico



pic.twitter.com/HDj9hr10NZ — Janosik García (@Janosikgarciaz) October 8, 2021

La negativa de Owensby se basaba en su imposibilidad de salir fácilmente del coche, dada su paraplejia. "Por favor, ¿podrías bajar a la calle? la policía me está diciendo que salga del vehículo pero les estoy diciendo que no puedo porque soy parapléjico. No me hacen caso", dice el conductor al principio del vídeo.

Tras varios segundos, la policía le amenaza: "Baja del coche y coopera o te tiraremos fuera". Tras ello, los agentes agarran a Owensby del brazo y del pelo para inmovilizarle mientras el hombre pide ayuda a gritos. Los agentes terminan por reducir al conductor hasta que permanece quieto en el suelo. Sin embargo, el conductor no paraba de especificar a los agentes su paraplejia.

Tal como recoge el canal de noticias norteamericano NBC, el presidente de la Orden Policial de Dayton (la localidad donde sucedieron los hechos), Jerome Dix, aseguraba que los policías solo hicieron su trabajo. "Los agentes tan solo siguieron las leyes, lo aprendido en el departamento y los procedimientos establecidos desde el departamento. Arrestar a quienes no colaboran no siempre es sencillo, pero es necesario para mantener el orden público, que es uno de los pilares de nuestra sociedad", afirmaba Dix.

El afectado, sin embargo, aseguraba en el periódico local de Dayton que el forcejeo policial le ha causado unas lesiones de espalda y rasguños por todo el cuerpo. "Siento que me han tratado como si no fuera un ciudadano", aseguraba el afectado.

Las autoridades locales se han pronunciado a través de la alcaldesa de la ciudad, Nan Whaley, quien afirmaba tras ver el vídeo que esta situación no puede volver a repetirse. "La actuación policial que se refleja en el vídeo me ha dejado preocupado. No importa dónde vivas, tampoco importa tu apariencia, todo el mundo tiene derecho a ser tratado con la mayor dignidad y respeto por parte de la policía", declaraba la regidora.

La actuación policial se encuentra ahora bajo investigación por parte de autoridades superiores, tal como aseguraba la alcaldesa, para frenar este tipo de abusos: "Nuestra ciudad está comprometida con la reforma del cuerpo policial, lo cual tiene que ser un proceso continuo liderado por la comunidad. Seguiremos siendo transparentes en situaciones como estas".