La FP de edificación se muere sin alumnos mientras las empresas no encuentran albañiles

839 alumnos en toda España - un 0,2% del total - se matricularon en el grado medio de FP de Edificación y Obra Civil el en curso 19-20, el último del que hay datos oficiales. Fue uno de que tuvo menos demanda junto a Vidrio y Cerámica, Industrias extractivas y Energía y Agua. Ese mismo curso 36.368 alumnos optaron por un grado medio en Informática y Comunicaciones. En pleno boom de la FP, que este curso ha superado el millón de matriculados, el de la construcción es uno de los grados que pierde alumnos: ha pasado de casi 11.500 en el curso 2007-08, según datos del Observatorio Nacional de la Construcción, a 5469, la mitad, en el curso 19-20, si contamos los matriculados en FP básica, grado medio y superior.

La falta de alumnos de FP en la familia de construcción contrasta con la alta demanda de trabajadores cualificados que reclama el sector. Faltan albañiles, encofradores, alicatadores, maquinistas...La Confederación Nacional de la Construcción estima que serán necesarios 700.000 empleados adicionales para ejecutar los fondos europeos y alerta de que si no se ponen medidas tras la crisis de los camioneros que hemos visto claramente en Reino Unido veremos la de los albañiles. "Hay falta de trabajadores especializados y , sobre todo, hay falta de trabajadores en las nuevas técnicas constructivas. Principalmente en el segmento de la rehabilitación", explica Vicente Sánchez, vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción y secretario general de Habitat CCOO. Él mismo se hace la pregunta de si va a faltar mano de obra en el futuro y en la respuesta no duda: "Sí. Por dos razones: la primera es que va a haber un crecimiento del sector de la construcción a través de los fondos europeos. También del sector de las infraestructuras y del sector privado fundamentalmente el relacionado con la construcción de vivienda o la rehabilitación". La segunda razón es la falta de relevo generacional: "La crisis de 2008 echó a más de un millón y medio de trabajadores del sector . Toda esa gente ya no ha vuelto. Primero porque los que tenían entonces 55 años ahora tiene 67 - 70 años y segundo porque esa gente, que no va a volver por edad, era la que traía habitualmente de la mano a las nuevas generaciones".

SIN RELEVO GENERACIONAL

La cadena tradicional de entrada a la obra se ha roto y en los institutos cada vez cuesta más llenar los grados sobre construcción con jóvenes que quieran aprender el oficio. "El número de alumnos lleva cayendo desde hace años" , reconoce Javier González López, director de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción, "cuesta llenar los ciclos, sobre todo, en FP reglada - grado medio y superior- aunque también ocurre en los certificados de profesionalidad que son cursos un poco más cortos". Estos cursos están destinados sobre todo a desempleados o trabajadores que quieran reciclarse.

González se queja de falta de oferta pública y reconoce que la alta demanda del mercado hace que algunos de sus estudiantes dejen las clases antes de terminar: "La empresa llega y les ofrecen trabajo antes de acabar el curso. Hay escasez de mano de obra, cada vez más, y a veces nos pasa. Se van los alumnos". Teme que eso sea cada vez sea más frecuente y alerta de que con el actual nivel de matriculados no se van a cubrir las necesidades: "Es que son poquísimos, poquísimos. Ten en cuenta que para cumplir con las previsiones del Gobierno sólo en rehabilitación de vivienda necesitaríamos 25.000 alumnos al año".

Ana Oliver dice que nunca le ha gustado estudiar o, más bien, "comerse libros". Tiene 16 años y cursa un grado medio de técnico en construcción en en centro que la Fundación Laboral de la Construcción tiene en Villanueva de Gállego (Zaragoza). Explica que "buscaba algo manual" que no le obligara a estar seis horas sentada o delante de una pantalla y que tuviera futuro: "En este sector hace falta mucha gente", afirma rotunda a través de videoconferencia desde el centro educativo. En su clase son una docena y ella es la única chica. Su compañero Daniel Pórtoles , 19 años y estudiante del grado medio de técnico en excavaciones y sondeos , dice que es la segunda mujer que ha visto en el centro en los tres años que lleva allí. Los dos creen que la gente tiene una visión anticuada de la construcción y que pesa mucho la falta de prestigio social a la hora de elegir este tipo de estudios: "Cuando hablas con la gente y les dices: estoy haciendo un grado medio de construcción. Te responden: bah, vas a poner ladrillos, y no es tan fácil", señala Ana. "Está super poco valorado el trabajo y lo que nosotros estudiamos. La gente piensa que tiene mucho menos mérito que un médico, un profesor o cualquier otra cosa y para nada. Mucho de lo que yo estudio para cualquiera sería complicado también. Nosotros hacemos trabajos de medición, estamos empezando a hacer planos, a poner baldosas en la pared, también hemos hecho unas clases de grua". Daniel ha optado precisamente por aprender a manejar las grandes maquinas de las obras aunque subraya que es mucho más: "No es sólo manejar la maquina. Estudiamos el terreno sobre el que vamos a trabajar. Porque no es llegar y ponerte a hacer agujeros. Tienes que ver si ese terreno te vale para hacer un edificio". Se sacó la secundaria tras aprobar FP básica en el mismo centro de formación y no descarta continuar hasta el grado superior. Él llegó a la construcción por su padre, que es topógrafo, y al que acompañaba a las obras de pequeño. Defiende el futuro de un sector en el que el trabajo manual es difícil de sustituir: "Te vas a un grado de automoción y eso pues, el día de mañana, igual te lo hace una maquina o un robot. Pero dime tú el día de mañana qué maquina o qué robot se te va a poner a construir con ladrillos". También es muy consciente de que los trabajadores jóvenes escasean: "Tú vas a una obra y la media de edad de trabajadores es de entre 45-50 años". Sólo el 18% de los empleados de la construcción tiene menos de 34 años resalta Javier González: "No está habiendo un relevo generacional. Todos los que salen no entran y de los salen muchos tienen una cualificación excepcional que no están traspasando a las nuevas generaciones y eso está generando que haya escasez de mano de obra".

COMO UN HOSPITAL

"Hay un riesgo de que no se pueda cumplir con los fondos que van a venir de Europa", incide, "Estamos hablando de una inversión de 11.000 millones hasta 2030. Si no tienes trabajadores de este tipo, que son trabajadores de alta demanda porque son muy especializados, que van a instalar paneles solares, que van a hacer un revestimiento de cubierta... pues es obvio no se van a poder ejecutar los fondos a nivel local o autonómico salvo que se tomen medidas urgentes de recualificación y también de atracción de trabajadores de otros sectores que tengan exceso de desempleo, de jóvenes y de mujeres"

Para Vicente Sánchez la solución pasa por esa recualificación de trabajadores y por dar prestigio a un sector marcado por el estigma de la burbuja inmobiliaria, la dureza del trabajo y la siniestralidad. "El sector de la construcción tiene que ser cómo un hospital. En un hospital no entra nadie sin tener antes algún tipo de cualificación profesional. Ni el servicio médico, ni el de enfermería, celadores, auxiliares...¿por qué en el sector de la construcción puede entrar cualquiera?. Una obra tiene que ser cómo un hospital y todo el que entra a esa obra tiene que tener una formación, una acreditación, una certificación que diga qué puede hacer y qué no". Sánchez señala que a su favor la construcción tiene unos salarios por encima de la media. 22.789 euros anuales es el sueldo medio según la patronal CNC. El más bajo lo cobran los peones ordinarios y es de casi 17.400 euros al año, 4.000 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesional.

La Construcción y Rehabilitación de edificios forma parte de los doce sectores estratégicos incluidos por el Gobierno en el Plan de Modernización de la FP. La Secretaria General de FP, Clara Sanz, asegura que es un buen ejemplo de cómo la oferta de titulaciones no puede regirse sólo por la demanda de los estudiantes y asegura que "lo que estamos haciendo es mantener las plazas que hay incluso cuando no se cubra la totalidad y también hacer un trabajo muy especifico en orientación para que los estudiantes y las familias entiendan que eso tiene una salida laboral impresionante". La orientación se está dirigiendo, afirma Sanz, no sólo entre los jóvenes: "Hay muchas personas ocupadas que quiere cambiar de sector y muchos desempleados a los que hay que dirigirles a esos puestos para los que no se encuentran profesionales. Toda la formación para el empleo la estamos dirigiendo a esos sectores. Edificación y Obra civil es una de los prioridades".

Ana y Daniel esperan empezar en breve su vida profesional en un sector que ven con optimismo. "Lo que no dicen la mayoría de los profesores es: dentro dos años, cuando acabéis el grado, vas a tener, seguro, a una o dos empresas que te van a querer contratar porque no hay trabajadores. En la mayoría de las obras lo que hay es gente que en 10 años se va a jubilar. Se necesita gente joven. Para nosotros es un incentivo. No es trabajo seguro pero tienes más papeletas que en otros grados".