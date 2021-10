¿Qué diferencias hay entre el Barça de Koeman y la selección española de Luis Enrique?

El programa 'Què T'hi Jugues' de 'SER Catalunya' ha analizado el estado de forma de la selección española de fútbol de Luis Enrique y el actual Fútbol Club Barcelona de Ronald Koeman. Los exfutbolistas y analistas Alex Delmas y Jofre Mateu han explicado cuales son las diferencias entre ambos conjuntos y cómo es posible que un equipo que coincide cada cuatro semanas (o más) esté más trabajado que una plantilla que entrena todos los días como es la azulgrana.

🧐 Quines diferències hi ha entre el Barça de Koeman i l\'Espanya de Luis Enrique?



1⃣ Sortida de pilota

2⃣ Pressió alta

3⃣ Amplitud

4⃣ Distància entre línies



🤔 "És qüestió de tenir molt clar el que vols treballar"



Para Delmas, hay cuatro grandes diferencias entre los dos equipos: la salida de balón, la presión alta, la amplitud y la distancia entre líneas. Aún así, ha añadido que el equipo culé podría jugar de manera muy similar a la que lo hace el conjunto nacional. "España ha demostrado que se puede jugar muy bien al fútbol sin tener Xavis, Inestas ni Messis. Todo es cuestión de claridad de ideas, de convencimiento y de mucho trabajo", ha explicado Delmas.

Según Jofre, "Luis Enrique lo tiene muy claro, lo trabaja, escoge los jugadores que lo puede hacer mejor... Busquets es el jugador más beneficiado, pero mira Eric García. España hace una cosa espectacular que son las vigilancias defensivas. Mbappé a Eric en velocidad le revienta, pero el defensa está en todas las zonas y no va a arrancar solo ni una vez. Pasan tantas cosas gracias a un plan trabajado". Esta circunstancia hace que jugadores como Busquets se vean perjudicados en el juego de su club, o que Piqué, jugador que está más cómodo con distancias, tenga que buscar otras alternativas a su juego: "Piqué es un jugador que tiene una lectura posicional muy buena. Lo ha hecho con Cristiano Ronaldo".

Salida de pelota

Delmas: "Es innegociable. Son soluciones para superar cualquier presión. Francia lo hizo muy bien el otro día, presionaba uno contra uno al centro del campo con Busquets, Gavi y Rodri, y España con la salida de pelota consiguió hacer una primera parte de escándalo. El Barça no tiene tantos recursos. Muchas jugadas se ve vencido cuando la presión del rival bien estructuradas, al Barça le faltan mecanismos. Es importante el convencimiento, que el director técnico esté dispuesto a asumir un pérdida".

Jofre: "No es que la Selección tenga futbolistas que tengan mucha más cualidad y mejor talento para sacar la pelota, es el plan y la apuesta. No es cuestión de que no tenga jugadores. Es cuestión de tener muy claro lo que quieres trabajar".

Presión alta

Delmas: "España aprieta alto, tienen muy claro en qué momento tienen que salir. Es una Selección que no tiene problemas a la hora de presionar. Van a muerte. Es vital para poder tener un equipo que plante cara al rival. En cambi, el Barça no tanto. Tiene la voluntad de hacerlo pero no tanto el trabajo como para poder elegir en qué situación hacerlo".

Amplitud

Delmás: "Es fundamental, porque España le da la amplitud con los extremos y el Barça con los laterales. La amplitud de los extremos es la mejor, es verdad que el Barça está ahora condicionado pero también puede hacerlo, no estoy tan de acuerdo con las opiniones de que ahora no pueden jugar con extremos, tienes a Memphis, tienes a Demir, y tienes opciones para hacerlo. España está muy trabajada, las salidas de los laterales son perfectas, las de los extremos son perfectas y la amplitud es permanente. Si analizas el partido, ves a Ferrán Torres y Sarabia permanentemente enganchados a banda".

Jofre: "Es muy importante porque no es que habilites extremos para la jugada, sino que afecta a las consecuencias que pasan en el juega con dos jugadores en banda para que la defensa rival esté mas estirada, se crean más espacios... Cuando yo era jugador me pasaba que no tocaba pelota, esta idea no es para que no juegues tu, es para crear los espacios dentro del terreno de juego".

Distancia entre líneas

Delmas: "España es un ejemplo. Sumado a la salida de pelota, amplitud y presión alta... la distancia entre líneas hacen que sea un equipo muy compacto. Esto es lo que explica en gran parte que haya una versión de Busquets con España y otra con el Barça. Los recursos son muy inferiores. Por ejemplo, en el Barça-Benfica, la distancia entre líneas entre la defensa y la delantera es de 39,6 metros de distancia, si miramos las de España no van más allá de los 30-32 metros. Cuando hay más proximidad entre los jugadores, tienes una defensa alta y cuando tienes una presión alta... es un equipo más compacto".