Kiko Rivera habla de la llamada que recibió de Cristiano Ronaldo: "Es un rata"

'Uno más uno son tres by Finetwork' es el programa de entrevistas que presentan el futbolista Joaquín Sánchez y el exjugador de baloncesto Fernando Romay. En su quinto capítulo, Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, protagonista de varios 'realities' y dj, ha contado varias historias personales relacionadas con el mundo del deporte, entre ellas su paso por las categorías inferiores del Real Madrid. "Me echaron por no estudiar... pero yo jugué en el Real Madrid y tú, no", bromeó con el bético.

Entre las anécdotas, la más destacada es la que cuenta sobre una llamada que recibió del actual delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo [minuto 9:35 del vídeo]. Todo coincide después de que Kiko Rivera saliese del concurso 'Gran Hermano Dúo'. "Salgo del programa y me llama Beto, portero del Sevilla. Me dice que quiere hablar conmigo Cristiano", relató. A los días, recibió un mensaje "mitad en portugués, mitad en español", que en vez de ofrecerle pinchar música en alguna de sus fiestas como Rivera pensaba, le habla sobre hacerse un implante capilar.

"Me pongo a hablar con él y lo que quería era ponerme pelo en la cabeza. Le digo a Fran, que es el que me lleva las cosas: 'Me voy a cagar en sus muelas. No me puede llamar para una fiesta, para ponerme pelo. Dile que no me quiero poner pelo, que un millón de euros por cada pelo que me ponga'. Y el otro: 'Cómo le vas a pedir eso'. No me volvió a llamar nunca, tenía que haberle pedido menos. Por 800.000 también me los pongo. Por 100.000 mismo", explicó entre risas con Joaquín y Romay.

Además, Kiko Rivera contó otra anécdota con Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Real Betis, durante una despedida de soltero en Sevilla: "Cuando salgo a fumar me encuentro a Lopera. Y le digo: 'Don Manuel, qué grande. Usted tiene que volver a coger el timón del Real Betis. Y me dice: 'Kiko, mi alma, si el Betis es mío'".