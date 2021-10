Iturralde González: "Hay que acabar con el mantra de que los que hacen las reglas nunca han jugado al fútbol"

El exárbitro internacional Iturralde González respondió a todas las preguntas de los oyentes en su sección semanal, 'Itu, ¿qué?', en SER Deportivos. Iturralde, que en las últimas horas ha explicado una y otra vez la regla por la cual el gol de Mbappé ante España en la final de la Liga de las Naciones es legal, ha respondido a muchas cuestiones sobre la manejabilidad del reglamento.

Mientras haya dos personas ante una nueva norma arbitral, esta será susceptible de ser interpretada diferente. ¿No crees que cuánto más precisa sea la letra menos espacio quedará para la interpretación?

Tiene parte de razón, pero eso pasa todos los días. ¿Cuántas sentencias judiciales después de recurrirlas cambian por jueces que han estudiado exactamente lo mismo? ¿Cómo no va a pasar en un reglamento arbitral que es súper interpretativo?

Yo hubiese pitado fuera de juego, pero la norma dice lo contrario. Los que están tomando las decisiones no saben ni lo que es un balón, no han jugado en su vida al fútbol.

Hay una reflexión sobre una gran mentira. Las reglas del juego se deciden a través de la International Board, que tiene dos paneles a la hora de decidir cómo se cambian las reglas del juego. Uno está compuesto la mayor parte por árbitros, en el otro están Zvonimir Boban, Wenger, Amokachi, Maturana, Luis Figo, entre otros... Todos estos forman parte del proceso de un cambio de reglas, para acabar ya con el mantra de que los que hacen las reglas no tienen ni idea de fútbol. Vete tú, que no has jugado ni a las canicas y les dices a todos estos que no han jugado nunca al fútbol.

¿Crees que la RFEF debería haber recurrido el gol de Mbappé?

No es un juicio que puedes recurrir, las decisiones tomadas por el árbitro durante los 90 minutos no se pueden recurrir. Además, no hay nada que recurrir porque acertó, nos guste o no nos guste.

¿Crees que el reglamento es claro en acciones como el fuera de juego de Mbappé o la mano de Koundé?

Es claro, pero legisla para 100 millones de jugadas parecidas a estas. Hay algunas que están un poco más en la frontera, pero el reglamento no puede legislar para cada jugada diferente, es imposible.

¿Tú hubieras pitado fuera de juego?

Como están las normas, por supuesto, porque no puedo hacer un reglamento 'ad hoc' de lo que me guste, que es lo que ha hecho el 90% de España, decir, 'el reglamento dirá lo que quiera pero a mi me gustaría que fuese fuera de juego'. Menudos jueces salen en este país.

¿Crees que un VAR como el del rugby, en el que se escucha todo lo que dicen los árbitros puede ayudar en el fútbol?

El fútbol tiene que aprender del rugby del comportamiento de sus integrantes, que tienen total respeto hacia las decisiones arbitrales.

¿Roncas por las noches?

De momento no. Nunca sabes cuándo te puede venir.

¿Cómo evolucionará el arbitraje de aquí a 10, 15, 20 años? ¿Dominará la máquina sobre la persona?

Serán mucho mejor preparados que nosotros, pero les faltará la personalidad que había antes. Quieren todos robots. No pueden ser todos bomberos, tiene que haber bomberos e incendiarios, no todos igual.