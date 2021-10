Simeone, sobre el posible fichaje de Messi al Atlético de Madrid: "Llamé a Suárez para conocer si podía venir"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha explicado en el 'Diario Olé' cómo fueron las horas después de la salida de Leo Messi del Barcelona en clave rojiblanca. El técnico ha asegurado, en un adelanto de su entrevista con el periódico argentino, que se interesó por la llegada del actual jugador del PSG. "Con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis Suárez para preguntarle cómo estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético".

📞 El llamado del Cholo Simeone a Luis Suárez para llevar a Messi al Atlético Madrid.



Simeone, que ha destacado que "por respeto" no llamó a Messi, ha indicado que es algo que "duró tres horas" porque el PSG "estaba obsesionado con esa incorporación". "Ves el avión que pasa por el cielo y dices ahí viene, pues así", ha bromeado señalando cómo se desinfló la idea de que el delantero argentino vistiera con la camiseta colchonera.

"Si me preguntas donde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo", ha destacado Simeone sobre la competitividad del '10' albiceleste, que ahora lleva el '30' en el PSG.