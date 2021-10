Irving no entrenará ni jugará con los Brooklyn Nets hasta que no se vacune

Estalla en 'Caso Kyrie Irving' en la NBA. Los Brooklyn Nets han anunciado que el base no entrenará ni jugará con el equipo hasta que no pueda participar con normalidad en la competición. En el caso de los Nets, franquicia de Nueva York, esto pasa porque el jugador decida vacunarse del COVID-19. En caso de no hacerlo, la superestrella de los Nets no podría participar en los encuentros como local ni tampoco en las visitas a San Francisco, ya que estos territorios tienen aprobado por ley que los jugadores sin vacunarse no puedan participar en este tipo de eventos deportivos en recintos cerrados. La NBA no obliga a vacunarse a sus jugadores, a pesar de que más del 95% de ellos se ha inyectado la vacuna, pero las leyes de Nueva York y San Francisco exigen la vacunación, al menos con una dosis, para acceder a los recintos cerrados.

Nets GM Sean Marks statement on Brooklyn\'s decision to sit Kyrie Irving until he fulfills NYC vaccination rules: pic.twitter.com/4LBIQXt7al — Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021

"Viendo la evolución natural de la situación y después de hacer unas deliberaciones, hemos decidido que Kyrie Irving no entrene ni juegue con el equipo hasta que no pueda participar a tiempo completo", reza el comunicado de la franquicia de Sean Marks. "Kyrie ha tomado una decisión personal y nosotros respetamos su derecho a decidir. Actualmente esa decisión imposibilita que sea un miembro a tiempo completo del equipo, y no podemos permitir que ningún miembro de nuestra plantilla este disponible a medias. Nuestro deber es continuar construyendo química en el equipo", asegura.