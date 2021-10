Última hora del volcán de La Palma: las autoridades confían en levantar este martes el confinamiento

Las autoridades confían en que este martes mismo puedan levantar el confinamiento de los más de 3.000 vecinos de la Palma que siguen sin poder salir de sus casas por la mala calidad del aire provocada por el volcán de La Palma. Sin embargo, se mantiene el riesgo ante la posibilidad de que la lava destroce nuevas plantas del polígono industrial de Los Llanos de Aridane. La alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, ha explicado esta mañana en 'Hoy por hoy' que aunque no puede concretar a los vecinos cuándo podrán volver a sus casas espera, por lo que les dicen los expertos, que sea este martes. No hay previstas de momento más evacuaciones. La nueva colada está cerca del mar pero no llega a él, de hecho ha ralentizado su avance y extiende la superficie afectada. En la cumbre del volcán ha sido una noche de gran actividad eléctrica, se forman rayos de fuego por las cenizas, aunque explicaba Luis Pérez, un vecino de Tajuya, que ha habido noches más complicadas: "La madrugada del domingo fue la peor noche. Daba miedo. Era un temblor constante. Esa noche ha sido un poco más calmada, pero te asomas y ves todo". Los rayos volcánicos, que han podido verse toda la noche, se forman por la fricción entre el material que expulsa el volcán y las cenizas. El volcán de La Palma arrastra piedras del tamaño de una casa de tres pisos. Este miércoles tampoco podrán volver a clase los más de 4.000 alumnos que siguen sin colegio.