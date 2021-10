Pedro Porro 'desmiente' a su abuelo y se deja querer: "A cualquiera le gustaría jugar en el Real Madrid"

Pedro Porro se encuentra a buen seguro en el mejor momento de su carrera deportiva. El lateral derecho de 22 años debutó con la selección española absoluta el pasado 29 de marzo y Luis Enrique volvió a contar con él para la fase final de la Liga de las Naciones, aunque no llegó a jugar. En el Sporting de Portugal, donde está cedido por el Manchester City y donde parece que se quedará, es un fijo y además ha empezado la temporada con gol.

Su nombre ha sido vinculado al Real Madrid en las últimas semanas por parte de varias fuentes. Su incipiente rendimiento y los problemas del conjunto merengue en esa posición hacen que algunos aficionados madridistas hayan dirigido su mirada hacia el extremeño.

No así su abuelo, que, en unas declaraciones recogidas por el diario portugués A Bola, ha declarado su amor al FC Barcelona. "Voy a ser sincero. Me gustaría que se quedara otro año en el Sporting. Sería bueno para el Sporting, que tiene un sistema que va bien para él. ¿Al Real Madrid? ¡Nunca! ¡Prefiero que se quede en el Sporting! Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y yo soy del Fútbol Club Barcelona. No tengo ninguna simpatía por el Madrid. Si va al Madrid, el abuelo irá con él, pero no será del Real Madrid".

Además, añadió: "Me gusta el Atlético. Simeone tiene una mentalidad que me gusta. ¡Tiene dos huevos! Juegan y corren como nunca. Creo que sería bueno para Pedro. Claro que me gustaba el Barça de Xavi, Iniesta, Messi, pero esa inteligencia ya no está en el equipo. No se quedará en el Sporting para siempre. Si alguien le ficha me gustaría que fuera el Atlético".

De igual modo, cerró el paso a una eventual salida de su nieto a Oporto o al Benfica: "Creo que nunca jugaría en ninguno de los dos. No es propio de él. Sería una traición. Cuando se marchó al Sporting no sabía nada de nada. Ni del club, ni de Lisboa... Pero hoy sabe todo. El objetivo en ese momento era salir de Valladolid lo antes posible y, afortunadamente, apareció el Sporting".

Porro sale al cruce

El futbolista ha salido al paso de las declaraciones de su abuelo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter en la que "duda" de que su abuelo "haya dicho eso".

Además, ha explicado: "El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, a cualquier jugador le gustaría jugar en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona o en cualquier equipo así de grande. Jugar en uno de esos equipos es un sueño para cualquier futbolista".

El comunicado íntegro

"Me está llegando mucha información de que mi abuelo ha dicho que su nieto nunca jugaría en el Real Madrid. Dudo que mi abuelo haya dicho eso.

Dada esta "noticia", quiero aclarar que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, a cualquier jugador le gustaría jugar en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona o en cualquier equipo así de grande. Jugar en uno de esos equipos es un sueño para cualquier futbolista.

En cualquier caso, ahora mismo estoy jugando en el campeón de Portugal, que es un gran equipo, y lo único que me preocupa en este momento es seguir sumando títulos con el Sporting. #Eusousporting".