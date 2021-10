"Después de eso, para mí es un dios": la ejemplar bronca de Raúl a sus jugadores del Real Madrid Castilla

Jorge Valdano, exfutbolista, exentrenador y exdirectivo del Real Madrid, es una de las personas que mejor conoce el club blanco desde dentro y sobre ello ha hablado en 'La Galerna'. En la extensa entrevista, el argentino ha hablado de varios temas de la historia madridista, de la actualidad futbolística, de Mourinho, su época en el Tenerife, de su adiós de los banquillos y de Raúl González Blanco. El que fuese capitán e histórico '7' de la camiseta merengue debe mucho de su carrera a Valdano, quien le dio un papel relevante en el equipo. "Raúl se dio solo. Son jugadores muy muy especiales. Es la inteligencia más grande que yo jamás he visto en una cancha", ha destacado.

Raúl, que actualmente entrena al Real Madrid Castilla, apunta en un futuro al banquillo del Santiago Bernabéu. Sin embargo, en su camino ha dejado varias anécdotas como técnico. Entre ellas, la que ha explicado Valdano, quién ensalza los valores que transmite a sus jugadores: "El año pasado ganaron en Navalcarnero en el último minuto, y algún jugador del Castilla hizo algún gesto feo al público. Un directivo del Navalcarnero me contaba: 'Yo ya admiraba a Raúl, pero desde que escuché la bronca que les pegó a sus jugadores después de eso, para mí es un dios. Les decía que, con un poco de mala suerte, ellos mismos podían estar jugando en el Navalcarnero en unos años, y que no tenían ningún derecho a humillar a gente trabajadora'".

"Raúl está dirigiendo a la plantilla más joven del Castilla. Agarra a chavales de diecisiete años y a los seis meses te los devuelve hombres. Agarra a Miguel Gutiérrez y lo hace hombre. ¿Con Antonio? Lo mismo. ¿Marvin? Un hombre. Se han hecho hombres a través de un nivel de exigencia increíble. Transmitir esos valores a los chicos de hoy en día es cada vez más difícil, y Raúl lo hace", ha continuado.

Valdano fue quien convenció a Raúl de no marcharse al Atlético de Madrid. El por entonces técnico blanco se quedó prendado de su juego tras verle en un partido de Sub-19. "Me sorprendió muchísimo. Le dije a Ramón Martínez: 'Y ese espermatozoide ¿quién es?'. Tenía 16. Era chiquito y eléctrico. No paraba. Un amigo decía que lo habían hecho en el hospital con todo lo que sobró el día que nació. No destacaba por nada, pero su movilidad era descomunal. Me hizo gracia. Un tiempo después, ya en el Madrid, me dijeron que si me acordaba de él. “Pues claro”, dije, “un tipo así no se olvida”. “Pues se quiere ir al Atleti”, me respondieron. Yo estaba en esa época en que quería echar a Zamorano...".

Tras convencerle, debutó con el Madrid ante el Oviedo, y allí dejó otra anécdota, esta vez con Laudrup. "Antes del partido, los jugadores se pusieron a hacer un rondo. La perdió Raúl, pero él interpretaba que Laudrup se la había dado mal. 'Te toca, nene', le dice el danés. 'Entra'. 'No, yo no entro'. '¿Cómo que no entras?'. 'No, yo no entro. Yo no la perdí'. A Laudrup. Luego tuve que llamarle la atención. 'Nene, hay que tener respeto' y esas cosas. Pero era rabioso. Hubo un entrenamiento en que un veterano le pegó una patada fuera de todo protocolo. Se levantó, la pidió de nuevo y encaró a ese mismo veterano. Como diciendo: 'Este es el miedo que te tengo'. Qué personalidad. Manejaba a los árbitros de una manera increíble. 'Señor colegiado, fue penalti, pero usted no se preocupe que yo le voy a ayudar'. Y en la jugada siguiente: '¿Cómo está, señor? ¿Está tranquilo?'. Y así los manejaba. A los árbitros. Lo nunca visto. No le echaron jamás. E insisto: una inteligencia superior".

Para Valdano, Raúl va a ser "uno de los mejores en la historia del fútbol" como entrenador. "Transmite con la misma exigencia que se aplicaba a sí mismo. Tiene algo inherente a los grandes entrenadores. Lo tienen Guardiola, Mourinho, Simeone: una energía imparable. Si está aquí, no nos deja hablar a ninguno. Tiene en la cabeza a los trescientos jugadores de la cantera. Pregúntale por el que quieras de los infantiles. Es un portento. Creo mucho en él como entrenador".