CCOO y UGT se movilizan contra el asalto a la sede del sindicato italiano CGIL: "Podría pasar aquí"

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado concentraciones en todas sus sedes el próximo viernes a mediodía bajo el lema #SiamoTuttiCGIL #MaiPiuFascismi ("Todos somos CGIL. Fascismo nunca más"). Es su forma de apoyar la manifestación unitaria de los tres principales sindicatos italianos prevista para el día siguiente en Roma en contra del asalto que sufrió la sede del sindicato CGIL en la capital italiana el sábado pasado por parte de manifestantes convocados por grupos de ultraderecha y antivacunas.

Desde CCOO consideran que los ataques que sufrieron la sede del CGIL y un hospital durante la manifestación del sábado pasado, convocada para protestar contra las vacunas y la obligatoriedad del pasaporte Covid, recuerdan a la violencia que el fascismo italiano ejerció contra las organizaciones obreras a principios de la década de 1920. El sindicato defiende el trabajo que sus compañeros italianos han realizado durante la pandemia para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores y el acuerdo que han firmado para que sea obligatorio presentar el certificado Covid para acceder al lugar de trabajo.

Según explica a la Cadena SER la secretaria de Internacional de CCOO, Cristina Faciaben, estos ataques "son una muestra de un peligro que no solo existe en Italia, si no en toda Europa, y gran parte del mundo, de ese avance irrefrenable de la ultraderecha". En su opinión, "atacar a un sindicato no deja de ser dejar claro que son unos movimientos que no respetan la democracia ni a las organizaciones que la defienden".

Podría pasar en España

Los sindicatos se movilizan en solidaridad con sus homólogos italianos pero también para alertar de que la violencia de la ultraderecha "no conoce fronteras" y que ataques similares podrían darse en España. "Estamos en riesgo de que esos comportamientos se reproduzcan. Pasó en el Capitolio en Estados Unidos, ha pasado en la CGIL y en un hospital y puede pasar perfectamente en nuestro país", explica Faciaben.

"Algunos de los comportamientos de grupos de la ultraderecha e incluso de un partido con representación parlamentaria como Vox van en esa línea", afirma Faciaben. Y pone como ejemplo la manifestación convocada contra la Agenda 2030 en el barrio madrileño de Chueca, que acabó con una marcha neonazi al grito de "fuera maricas de nuestros barrios" o "fuera sidosos de Madrid".

Los ataques en Roma han abierto un debate en el parlamento italiano sobre la ilegalización de la organización fascista Forza Nuova, una de las convocantes de la manifestación. Faciaben es partidaria de la ilegalización de aquellas organizaciones "que no cumplan con los requisitos mínimos de un estado de derecho y democrático" y critica que se les aliente "publicitando su discurso y haciendo ver que no es tan grave y que no es una cuestión tan relevante".