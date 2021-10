Sánchez dice por primera vez que Juan Carlos I debería dar explicaciones por sus "perturbadoras informaciones"

Pedro Sánchez ha afirmado por primera vez este jueves que el rey emérito Juan Carlos I tendría que dar explicaciones ante las "perturbadoras informaciones" que se han publicado recientemente sobre sus cuentas.

"Creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos diga cuál es su opinión sobre estos hechos e informaciones perturbadoras que socavan la confianza del pueblo español en las instituciones", ha dicho el presidente Sánchez.

En una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno ha agradecido también al PP que haya llegado a un acuerdo con el PSOE para renovar cuatro órganos constitucionales pero le ha pedido que haga un "esfuerzo" para desbloquear también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "cumplir con la legalidad". Así ha sido la entrevista:

Sobre el volcán

Desconocemos cuánto puede durar la erupción del volcán. La última erupción duró casi tres meses. Estamos a punto de culminar el primer mes de erupción. En este tiempo en el que estamos viendo una sucesión de crisis vemos lo importante es lo público.

Hemos destinado entre el Gobierno de España y el de Canarias 300 millones de euros. Vamos a poner todo el dinero que haga falta para reconstruir esta maravillosa isla.

Sobre la renovación de instituciones

Por fin. llevamos más de 1.000 días de bloqueo de instituciones que tenemos que renovar cada cierto tiempo. En el caso del CGPJ cada 5 años. Quiero agradecer al PSOE y al PP haber llegado a este acuerdo ,que es fundamental y el desbloqueo de 4 instituciones importantes pone de manifiesto la sinrazón del bloqueo. Me gustaría pedirle al PP que no hagamos una lectura ventajista de la legalidad. Le pedo que lo hagamos en los próximos días.

No tiene sentido que el PP desbloquee cuatro instituciones, cosa que les reconozco y se lo agradezco, y no hagamos lo propio con el CGPJ.

Los jueces eligen a los jueces. Los jueces que salen en el parlamento salen o de asociaciones de jueces o de jueces que avalan a otros colegas. temeos un sistema que ha funcionado en 35 años, gobernara el PP o el PSOE.

El PP ha presentado dos iniciativas para cambiar el sistema y ha perdido las dos. No tiene una mayoría para lograrlo.

Sobre los abucheos que recibió el 12 de octubre

En lo personal... A nadie le gusta que le insulten. Los abucheos,.. Que insulten a uno nunca es agradable. Los símbolos nacionales son símbolo de todos. Es un error (las palabras de Casado). ¿Están ganando los insultos a la presidencia del Gobierno? Tenemos que respetar a las instituciones. Respeto la libertad de expresión, pero los insultos están fuera de la democracia.

Sobre el precio de la luz

Lo mantengo. El compromiso del Gobierno es que cuando termine el año el promedio de la factura de la luz de cualquier ciudadano va a ser semejante en 2018 a lo que paguemos en 2021. Lo vamos a cumplir con las medidas que hemos tomado y las que podríamos tomar por la desviación de este objetivo. Estamos amortiguando el impacto de la subida del gas y la energía. Falta la pata europea y es la que estamos peleando.

Está garantizado el suministro de gas. Es cierto que tenemos un conflicto geopolítico entre Argelia y Marruecos, pero está garantizado. Podría estar más garantizado si tuviéramos una reserva europea.

El PNV pertenece a una región donde el peso industrial es muy grande. Lo que vamos a hacer con la industria es decirles a las empresas eléctricas 'si ustedes plantean contratos donde no se contemple ese sobrebeneficio por el alza de los precios no será necesario aplicarles esta medida'. La pena es que no tengamos al PP incluso en esta medida y no sea capaz ni de abstenerse.

Sobre Carmona en Iberdrola

Ellos sabrán. No soy quien para decirle a una empresa a quién tiene o no que contratar o para decirle a un militante del PSOE qué hacer con su vida. Yo me debo a los ciudadanos, a los empresarios, a la industria, a los empresarios... Lo que necesita la gente es un Gobierno comprometido.

Sobre Casado y sus palabras de que España está en "bancarrota"

Uno puede hacer oposición dura, contundente... En las Cortes Generales se es duro pero no hay que generar alarma con discursos que atentan contra la inteligencia de la gente. Que España está en bancarrota... ¿Esta es la oposición que tenemos? España no está en bancarrota. España crece. España está creando empleo. Tenemos niveles de empleo previos a los de la pandemia y tenemos una prima de riesgo baja. Vamos a reducir la deuda.

Sobre la inflación

La mayor preocupación es la inflación. El Gobierno quiere plantear una recuperación justa. La pandemia la hemos sufrido todos. Necesitamos los presupuestos para reindustrializar el país y redistribuir la riqueza entre las capas más vulnerables del país.

Sobre Ayuso y el reparto de dinero entre CCAA

Creo que Ayuso desde hace tiempo viene confrontando con el Gobierno en todo. Si yo digo A, ella dice B. Si digo B, ella dice A. Es una estrategia electoral. El Gobierno apuesta por Madrid. Me gustaría que Ayuso pudiera colaborar una vez con el resto de ciudadanos.

Sobre pensiones

Es evidente que la generación de los 'baby boomers' va a poner en más estrés el sistema público de pensiones, pero el sistema es sostenible. Hemos acabado con un factor que a las generaciones más jóvenes les suponía una merma de su futura pensión de un 20%.

Sobre Juan Carlos I

No estamos haciendo ningún ejercicio de favoritismo por ser el rey Juan Carlos. No sé si el emérito quiere volver a España. Creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos diga cuál es su opinión sobre estos hechos e informaciones perturbadoras que socavan la confianza del pueblo español en las instituciones.

Sobre la pandemia

Las mascarillas en interiores hasta que nos digan los expertos y asesores. En este contexto de otoño sería prudente que la sigan llevando. La canciller Merkel se sorprendía del uso de la mascarilla en España.

Sobre la legislatura

Tengo todavía mucho que hacer en esta legislatura. Lo que les puedo garantizar a los españoles es que la legislatura va a durar hasta el año 2023. Pese a las críticas y las dificultades somos un Gobierno que está aprobando sus compromisos.