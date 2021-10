Sexto archivo del 'caso Neurona': El juez no ve delito en las donaciones a Podemos del Proyecto Impulsa

El juez del caso 'Neurona' Juan José Escalonilla no ve delito en las donaciones denunciadas por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas y archiva la causa por apropiación indebida y administración desleal.

En un auto del pasado 11 de octubre, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, el magistrado asegura que las donaciones están acreditadas. En este sentido, "lo que resulta más relevante", señala, es que el partido ha aportado "mas de 50 certificados" que documentan los pagos por la Fundación Instituto 25 de mayo durante el curso 2016, al contrario de la denuncia de la exsenadora que dijo haber donado 5.500 euros al proyecto social Impulsa de los que no había rastro.

El juez considera que los pagos no guardan relación con la causa original, a pesar de haberla admitido a trámite en julio de 2021 bajo la sospecha e "indicios racionales" de que parte del dinero aportado por la exsenadora y acusación particular en la causa no fue a fines altruistas.

En el auto de ampliación de la investigación, llegó a asegurar que "ante la existencia de indicios racionales expositivos de que las donaciones efectuadas por Celia Cánovas al Proyecto Impulsa en el año 2016 no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a la que iban a ser destinadas, procede ampliar el objeto de la presente causa a la investigación del destino que el partido político Podemos dio a las donaciones realizadas a dicho proyecto durante dicho ejercicio", en referencia al curso 2016.

Ahora da la razón a la fiscalía que pidió expresamente no convertir el 'caso Neurona' en una "constante auditoría del partido".