Belasteguín no contó a sus hijos que fue nº1 de pádel: "No quería que se criasen en el entorno del campeón"

Fernando Belasteguín fue el número uno del mundo del pádel durante 16 años consecutivos, de 2002 a 2017. Actualmente, el deportista argentino, ocupa el puesto siete del ránking WPT. Pese a sus logros, no quiso contarles a sus tres hijos todo lo que había conseguido, según relató durante una entrevista con el podcast del periodista Juan Pablo Varsky.

"Hasta hace cuatro años, hasta que Fede (su hijo mayor) no pasó al patio de los más grandes, no le contamos que yo era número uno de algo", ha revelado. Su palabras son de hace varios meses, pero han vuelto a hacerse virales este viernes. Según ha explicado Bela, en su casa sí que hay palas y bolsas de pádel, pero no trofeos: "En mi casa no tengo ni un solo trofeo de mi carrera porque yo tenía claro que en algún momento de mi vida iba a tener hijos y no quería que mis hijos se críen en el entorno del campeón", ha destacado. Sus premios los ha regalado a amigos

Sin embargo, el mayor de sus hijos se enteró porque uno de sus amigos del colegio se lo contó: "Cuando pasó al de los de 8 a 12 años... le fui a buscar un día y me preguntó si era cierto que era el número uno del mundo. Me lo dijeron unos chicos en el patio. Yo no sabía que hacer y me hice el loco. Llego a mi casa, preparamos la merienda, me lo llevé a tenis y lo pregunté a mi mujer y al colegio. Me dijeron que es algo evidente, cierto y no se les tiene que mentir. Al otro día le dije que es cierto, y se lo contó a sus hermanas. Desde entonces me siguen mucho más".