La máquina que utiliza Dimitri Payet para mejorar sus lanzamientos de faltas que "va a revolucionar" el fútbol

Entre la gran expectación de la llegada de Leo Messi a la Ligue 1 o la lenta recuperación de Sergio Ramos, que aún no ha debutado con el PSG, se ha colado en boca de todos el espectacular comienzo de temporada de Dimitri Payet, que ha marcado cinco goles en los primeros cinco partidos de liga. El soberbio nivel del atacante del Olympique de Marsella recuerda a su mejor año, que cerró siendo titular en la final de la Eurocopa de 2016 (que ganó Portugal por 1-0).

En el gran inicio de temporada del francés destaca aún más que dos de los cinco goles los ha metido de falta directa, y eso que llevaba dos temporadas sin marcar si un solo gol de tiro libre. Y no es casualidad. Payet ha contado en una entrevista en L' Equipe que lleva tiempo trabajando con una máquina para mejorar sus lanzamientos.

El instrumento consiste en maniquíes móviles, que contrastan con los habituales estáticos. "Llevo dos años trabajando con una máquina que creo que va a revolucionar el trabajo de los lanzadores. Ya está empezando a dar sus frutos. Sustituye los antiguos maniquíes de plástico por maniquíes que saltan y se mueven. Es muy realista, más que los muñecos de un metro y medio, porque después, cuando juegas contra el Metz...", ha contado.

El secreto de su mejora, una conversación con Sampaoli

Con faltas o sin ellas, Payet ha vuelto a sonreír esta temporada. Algo que tiene mucho que ver con su relación con el entrenador Jorge Sampaoli. "La temporada pasada estaba peor, no sé, quizá me deje llevar con Sampaoli. Hablé una vez con él, pero no tuvimos que volver a hacerlo. Simplemente me pidió que fuera yo mismo y que fuera feliz. Al principio, los entrenamientos con Sampaoli eran un poco repetitivos porque tenías que absorber todo lo que él quería. Tuvimos que repetirlo a principios de temporada porque cambiamos prácticamente toda la plantilla", ha explicado.

"El juego de Sampaoli es diferente al de Bielsa. Con Bielsa había que hacer los ejercicios, las sesiones y los entrenamientos de una forma distinta. Con Sampaoli hay más diálogo, con Bielsa no podías discutir. Está más cerca de los jugadores y a veces se mete dentro de nosotros. Sampaoli grita cuando no puede reproducir algo que quiere poner en su lugar. Bielsa estaba sentado y caminaba. Hay que saber llevarme. No soy una persona fácil, aunque con el tiempo me suavizo. Pero es cierto que a veces tengo un carácter muy fuerte y eso puede tensar la relación", ha añadido.