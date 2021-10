Jon Rahm está pasando por su peor momento desde que ocupa el número uno del mundo. El león de Barrika ha encadenado dos torneos muy por debajo de sus posibilidades: el open de España que se celebró en Madrid primero y ahora el Masters de Valderrama donde ni siquiera ha pasado el corte.

Su gran papel en la Ryder Cup, de lo poco reseñable para Europa con Sergio García y todo parecía indicar que se mantendría este gran nivel, sin embargo esta mala racha deja a todos los aficionados al golf advertidos de que el número 1 puede ser cuestión de tiempo después de las últimas declaraciones que ha firmado el vasco después de la jornada.

"Es la primera vez en mi vida que te puedo decir que no quiero ni ver un palo de golf y mira que eso es raro porque soy un enamorado del deporte. Con todo lo bueno que ha pasado este año y con tanto que he jugado ya, me hace falta un descanso. Mínimo dos semanas sin pensar en golf y otras dos para estar con el niño...", asegura un Rahm que pone su vuelta en el World Championship de Dubai (18 al 21 de noviembre).

Un número uno del ranking mundial como Rahm que está exhausto y agotado después de un año intenso en el que esta mala racha no debe oscurecer en absoluto todo lo que ha conseguido Jon durante la temporada.

"La razón por la que he venido más allá de jugar y ganar es porque entiendo lo que puedo ayudar al golf español. Entiendo el impacto que puedo tener en cualquier chaval, puedo ir a firmar y que el próximo gran representante del golf español pueda estar ahí. La verdad es que la he liado un poco", sentenció Rahm tras su complicado paso por el Masters de Valderrama.