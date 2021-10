La misteriosa "isla vacía" que aparece en Google Maps

Los usuarios de la plataforma Reddit han estado debatiendo sobre una misteriosa "isla vacía" hallada en Google Maps. Es de color negro y parece que esté "hueca", por lo que algunos internautas han llegado a especular sobre la posibilidad de que la isla estuviera censurada por la aplicación de navegación por algún motivo desconocido.

En los últimos días han aparecido toda una serie de teorías en el chat de Reddit; hay quienes piensan que la isla formaría parte del famoso Triángulo de las Bermudas, otros han apuntado que se trata de un volcán submarino, mientras que algunos usuarios han comentado que se podría tratar de un atolón, un conjunto de varias islas pequeñas que forman parte de un arrecife de coral, con una laguna interior que suele comunicar con el mar.

Según han apuntado desde The Sun, no se han compartido las coordenadas exactas, como ocurre con otros lugares como el Área 51 en Nevada (Estados Unidos), y desde Google Maps no se ha pronunciado al respecto, por lo que los interrogantes sobre la isla continúan abiertos.