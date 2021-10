Risto Mejide se encuentra con una vieja conocida de OT 2009 en Got Talent

La sexta jornada de Audiciones del programa de Telecinco, Got Talent, ha permitido que Risto Mejide se reencontrara con una concursante de Operación Triunfo 2009, trece años después. Alba Lucía, ha confesado que "tenía la espinita clavada", porque el publicista no llegó a valorarla de forma directa en su día.

Risto, al ver en el escenario a la aspirante y escucharla cantar, se mostraba dubitativo hasta el punto de que la cantante Edurne tuvo que intervenir y preguntarles si se conocían. Mejide comentó que había tenido un "flashback" y fue Alba Lucía la que le confesó que habían coincidido 13 años atrás en otro talent musical. A este respecto, el publicista añadía: "Pues 13 años después…. Yo era otro, tú seguramente también y fíjate como nos cambia la vida, a mí me ha cambiado totalmente. Me alegro que tuviésemos aquella experiencia. Nos merecemos los dos esta segunda oportunidad. Gracias por tu talento, si no fuera por tu talento yo hoy no estaría aquí”. Tras estas palabras, Mejide la ha dado el 'sí' para pasar a la siguiente fase del programa.

Alba Lucía fue la novena expulsada de Operación Triunfo 2009 y más tarde participó en La Voz, también en Telecinco, donde fue eliminada en la semifinal, aunque ahora la vida le ha regalado una nueva oportunidad.