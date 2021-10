La prensa alemana analiza y define a Lucas Hernández: "¿Es el peor fichaje de la historia del Bayern?"

Lucas Hernández, jugador francés del Bayern de Múnich, ha agotado la paciencia de la prensa alemana tras su último problema judicial con el que se le ha ordenado el ingreso en prisión por ser reincidente en delitos relacionados con violencia machista. De esta manera, el defensa se ha presentado este lunes, de manera voluntaria y un día antes de la fecha citada, en los Juzgados de Madrid para recoger el requerimiento al que se enfrenta y por el que tiene un plazo hasta el 28 de octubre para entrar en la cárcel.

A estos problemas judiciales se suma el rendimiento del jugador y el alto precio que pagó el club bávaro al Atlético de Madrid: 80 millones. Lo que significa que es el fichaje más caro del equipo muniqués. De esta manera, varios medios de comunicación alemanes se preguntan si Lucas Hernández es el peor fichaje del Bayern de Múnich. Aún no es indiscutible en el once titular de Julian Nagelsmann pese a las salidas de David Alaba y Jérôme Boateng. Pese a ganar la Champions en su primer año en el conjunto germano, Hernández tuvo una lesión grave y no contó con protagonismo.

El diario digital 'T-online', de los más visitados en Alemania, se hacen una pregunta clara: "¿Es Lucas Hernández el peor fichaje de la historia del Bayern?". "El campeón del mundo aún no es un jugador regular indiscutible, ahora se enfrenta a seis meses de prisión. ¿Es el mayor fracaso del Bayern de todos los tiempos?", han continuado. El portal alemán se cuestiona si el "fichaje récord" del equipo de Múnich "puede acabar en la cárcel" y de ser así estaría fuera hasta seis meses: "Hernández todavía no es un jugador regular indiscutible, pero en realidad parecía estar en el camino correcto esta temporada. En siete de los ocho partidos posibles, estuvo al menos en el campo desde el principio. ¿Qué papel juega la novedad por su caso en la valoración del defensa?".

Las respuestas

Entre los que responden están Robert Hiersemann, jefe de la sección de deportes, y Florian Wichert, editor jefe del medio. Uno defiende al jugador, el otro le señala.

"Cuando un futbolista profesional es fichado por la friolera de 80 millones de euros, tiene que cumplir. Y eso es exactamente lo que Lucas Hernández no hizo. Al contrario: solo jugó 69 de los 107 posibles partidos competitivos para su club, también por motivos de lesión. Además, en los partidos en los que jugó, con demasiada frecuencia mostró actuaciones mediocres (...) Ahora se enfrenta a una pena de prisión de varios meses. Y aunque el caso que está en juego actualmente sucedió antes de su paso por el Bayern, el tema no ha terminado. Es demasiado importante para eso. Más bien, uno tiene que preguntarse por qué los campeones firmaron a un jugador que ya había sido condenado por violencia doméstica. Una cosa es cierta, Lucas Hernández no solo no hace justicia al título del 'fichaje récord del Bayern', sino que también provoca malestar en el club por su mala conducta privada. Y por eso es el mayor fracaso en la historia del Bayern", ha señalado Robert Hiersemann.

"Incluso los exjugadores del Bayern como Renato Sanches no pudieron convencer en términos deportivos en Múnich. Pero Sanches costó 35 millones de euros por transferencia y no 80 millones como Lucas Hernández. Y no hubo amenaza de cárcel. El caso actual es una nueva dimensión", ha concluido el jefe de la sección de deportes.

El que defiende a Hernández es Florian Wichert, editor de 'T-online', que ha escrito que "llamarlo el mayor fracaso en la historia del club es una tontería" y que "el asunto con la justicia no tiene cabida" en este asunto. "Hernández fue condenado en 2017, dos años antes de su traslado al Bayern, por violencia doméstica que nunca podría justificarse en la vida, y ha cumplido su condena. El hecho de que una violación de una prohibición de contacto debería llevarlo a prisión porque Hernández y su esposa se reconciliaron y casaron en junio de 2017 es al menos discutible", ha explicado mientras ha subrayado que el defensor tiene "un nivel atlético de primer nivel" y que "se convirtió en campeón del mundo con Francia como jugador habitual en 2018, ganó la Liga de Campeones con el Bayern en 2020 y, con solo 25 años, le quedan casi tres años hasta que finalizara su contrato, para silenciar a sus críticos. Su valor de mercado sigue siendo de 45 millones de euros". "Los mayores fracasos en la historia del Bayern son Renato Sanches (35 millones de traspasos), Mario Götze (38 millones) y Jean-Pierre Papin (2,75 millones). En comparación, eran al menos tan caros para su tiempo y desaparecían después de un máximo de tres años. Verdaderos fracasos. A diferencia de Hernández", ha sentenciado.