Errejón no tomará ahora una decisión sobre la alianza con Yolanda Díaz

Iñigo Errejón evita todo lo que puede la conversación. El órdago de Yolanda Díaz sobre el espacio a la izquierda del PSOE achica sus posibilidades electorales y lo sitúa en una encrucijada. De momento, lo resuelve con una patada hacia adelante. Se limita a asegurar que Más País tiene su propio camino y que esa es una decisión que tendrán que tomar en el futuro, cuando se acerque la convocatoria electoral prevista para finales de 2023 o principios de 2024. "Hay un tiempo para gobernar y otro para las elecciones", decía Errejón este fin de semana en un acto en Valencia.

El líder de Más País trata de ganar tiempo y se ha propuesto observar desde la barrera la pelea que augura entre Yolanda Díaz y Podemos para configurar ese espacio electoral. En la formación de Errejón creen que no tiene sentido desvelar ahora las cartas, sin tener siquiera la certeza de que Díaz se va a presentar a las elecciones ni una idea real de las posibilidades electorales que la vicepresidenta segunda tendrá dentro de dos años; ese tiempo en política es una eternidad. Yolanda Díaz está ahora en un buen momento, es la líder mejor valorada, pero nadie puede garantizar que eso siga siendo así cuando se convoquen las elecciones generales.

En el entorno de Errejón aseguran que la relación con Yolanda Díaz es "buena " y añaden que "ella no fue de las más crueles" durante la tortuosa salida del líder de Más País de Podemos. Aún así, Díaz era entonces muy próxima a Pablo Iglesias y fue una de las personas que más animó al ex líder morado y a Alberto Garzón para que presentaran una única candidatura en las elecciones de 2016. Errejón siempre se opuso a esa confluencia y este asunto fue sin duda el primer gran cisma entre él e Iglesias. Podemos se acabó presentado con Izquierda Unida a las elecciones y perdió un millón de votos en aquella convocatoria.

La situación para Errejón no es sencilla. Si Yolanda Díaz se presenta a las elecciones, las alianzas que Más País pueda establecer en los territorios se ven muy reducidas y estaría en peligro la que tiene ahora mismo en Valencia con Compromís. Ada Colau ya ha dicho que apoyaría la candidatura de la vicepresidenta segunda. Y en Valencia, Mónica Oltra siempre ha preferido a Podemos frente a Errejón. Además, y pese a los muchos matices que se puedan introducir, Iñigo Errejón y Yolanda Díaz son a ojos de la ciudadanía la misma cara de la moneda en ese espacio electoral; representan la misma opción de izquierda posibilista o pactista con el PSOE. Díaz es, aparentemente, el Podemos 'blando'. Y Errejón se fue de Podemos, entre otras cosas, porque defendía el pragmatismo frente al supuesto dogmatismo de Iglesias.

La historia aún está por escribir, pero en Más País reconocen que no podrían hacer campaña contra Yolanda Díaz. Competir con ella, en este momento, no es una opción. Si Díaz presenta una candidatura de unidad a las generales, los de Errejón asumen que no tendrán otro remedio que pactar con ella.