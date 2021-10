"Es un problema de Nueva York", la excepción que permitiría a Irving continuar en los Nets sin vacunarse

El comisionado de la NBA, Adam Silver, se presentó de manera virtual para hablar en la tradicional rueda de prensa previa al inicio de la 75 temporada regular, la tercera sometida a la pandemia del coronavirus, y dijo que su deseo había sido llegar a la misma con un el sindicato de jugadores para que hubiese un mandato sobre vacunación contra el Covid-19.

También fue categórico al decir que el problema del base Kyrie Irving, de los Brooklyn Nets, que se ha negado a vacunarse, y no podrá jugar con el equipo de local, no lo tiene con la NBA sino con un mandato municipal, que no permite que en recintos públicos se pueda tener actividad si no se está vacunado.

"Esto es entre Irving y la ciudad de Nueva York en este momento", continuó. "Este no es un problema de liga... Pero creo que hubiera sido mejor que todos los jugadores estuvieran vacunados, la realidad es que se trata de hacer un servicio público, especialmente de cara a los jóvenes que no vean el valor de vacunarse".

Los Nets podrían pedir que los deportistas puedan competir sin vacunarse

Antoni Daimiel, experto en NBA, explicó en El Larguero con Manu Carreño que desde los Nets podrían pedir una excepción a la norma de Nueva York y Los Ángeles que prohíbe que deportistas profesionales practiquen su deporte en espacios cerrados sin vacunarse.

📻🔥🏀 Toda la NBA, con @ADaimiel



💉 "Creo que Irving se mantendrá en su postura de no vacunarse. No me extrañaría que los Nets intenten negociar con las autoridades de la ciudad para que haya una excepción"



🔴 Directo: https://t.co/rWUAMNRT2p — El Larguero (@ellarguero) October 18, 2021

Silver recordó que se trata de vivir bajo una realidad que condiciona todo lo que anteriormente era normalidad y por lo tanto hay cosas muy nuevas.

"No hay nada justo en este virus", señaló Silver. "Es indiscriminado en términos de a quién impacta. Y creo que es perfectamente apropiado que Nueva York y otras ciudades hayan aprobado leyes que exigen que las personas que trabajan y visitan los estadios se vacunen. Esa parece ser una decisión responsable de salud pública".

Alrededor del 96% de los jugadores de la NBA han sido vacunados

Alrededor del 96% de los jugadores de la NBA han sido vacunados, confirmó Silver. Eso significa que alrededor de 20, o menos de uno por equipo en promedio, no lo están. Cualquier persona que trabaje cerca de los jugadores esta temporada, desde árbitros hasta empleados del equipo de estadísticas, debe vacunarse por mandato de la liga.

"Espero que Kyrie, a pesar de lo fuerte que siente en cuanto al rechazo sobre la utilización de la vacuna, finalmente decida hacerlo porque me encantaría verlo jugar baloncesto esta temporada", argumentó Silver.