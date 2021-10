Uno de los principales avaladores de Laporta: "Se me ocurre hacer una derrama para fichar a Haaland"

Esta mañana el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya ha hablado con el presidente de Audax Renovables y uno de los principales avaladores de la Junta Directiva de Joan Laporta. Elías no forma parte de la ejecutiva azulgrana y puso el aval necesario para cumplir una promesa que le hizo a su amigo Eduard Romeu. "Soy un personaje que hace 10 años tuve una crisis económica muy bestia, me arruiné y en cuestión de 11 años le he dado la vuelta a la tortilla", ha dicho Elías.

¿Cómo puede el Barça fichar a Haaland?

Elías ha hablado de la situación que vive el Barça y ha asegurado que tiene varias ideas: "Se me ocurren varias ideas para fichar a Haaland. Hay muchas alternativas. Como parte de un equipo de futbol donde los socios somos los dueños se me ocurre hacer una derrama, yo prefiero poner 50 euros al mes y ver que mi equipo mejora".

La historia del aval

"Fue una cosa muy loca. A los periodistas les dije que era el de Glovo y que traía unas pizzas". Elías ha explicado como fue exactamente la promesa que hicieron con Eduard Romeu para que fuera directivo del Barça. "Le dije que si la empresa valía más de 1000 millones en bolsa le avalaría o le echaría una mano para ser directivo en el Barça. Le prometí esto a Eduard Romeu en 2015-16 que es cuando él se incorpora en nuestra organización. En 2018, cuando la compañía alcanza los 1000 millones, empezamos a mirar el tema", ha dicho en el 'Què t'hi Jugues!'.

Sobre la cifra exacta del aval Elías ha puntualizado: “Hemos puesto entre 35 y 40 millones. Hubo un momento que pusimos más y luego se fue reduciendo. He ayudado a mi amigo a cumplir un sueño que era ser directivo del Barça. Si podemos ayudar en lo que podamos, estamos aquí para esto. Yo he prestado un aval, no me cuesta dinero”.

Además Elías ha explicado como fue la noche del aval: "Cuando entrábamos en la notaría estaba todo lleno de prensa y cada vez que entraba un tío con traje iba y le abordaban. Yo les dije que era el de Glovo que traía unas pizzas. Fue duro, pero fue bonito".

Sobre si pondrán o no más dinero en el aval, Elías dice: “Es muy relativo. La Liga tiene que definir al final cuánto dinero hay que poner y se verá. Si es necesario, apoyaríamos al Barça en lo que fuera necesario".

La salida de Leo Messi del FC Barcelona

Sobre la salida de Leo Messi del FC Barcelona este verano, Elías ha explicado que, aunque es una decisión que aún le duele, era la correcta: “Como culer me dolió, pero en realidad creo que la decisión se tomó correctamente. Si me apuras creo que deberíamos haberla anticipado un año más y haber sacado dinero. Nos hemos quedado sin Messi y sin dinero, ha sido tontería”.

Lo que más le duele a Elías es como fue la salida del argentino: “Messi me ha dado momentos de gloria y para mí era más importante que Messi volviera contento al Barça y que no se fuera encabronado. Hay que entender también por qué lloraba, lloraba porque él ve que se está haciendo mayor, se está yendo de su ciudad. Messi tiene que ser embajador del Barça el resto de la vida. Creo que esto no se gestionó bien”

El presidente de Audax ha dejado claro que los avalistas no tienen ningún peso en estas decisiones: “Los avaladores no tenemos ni voz ni voto en esas cosas. Si tú me preguntas como culer, a mí me hubiera encantado que hubiera continuado, pero hay una serie de incongruencias salariales en el Barça que había que solucionar y la mayor y la más grande era la de Messi. ¿Con qué cara ibas a pedir una rebaja salarial renovando a Messi?"

Elías ha confesado que es del FC Barcelona, pero que tampoco le quita el sueño un mal resultado: “Soy del Barça, pero ceno perfectamente aquella noche, no soy un mega fanático de perder o ganar. Entiendo que a veces se gana, se pierde y lo llevo bien”.

La situación económica del club

Elías ha opinado sobre las reformas en el Camp Nou, unas obras que para él son muy necesarias si el Barça quiere seguir siendo un club de primer nivel: "El estadio es necesario. Al final las empresas son como las bicicletas, si dejas de pedalear, te caes. Estamos compitiendo con equipos que tienen más capacidad económica y el estadio nos permite ingresar más. Cuando abrieron otra vez el estadio, estuvimos a un pelo de que la gente no pudiera ir, se caía el hormigón. Hay un tema de actuaciones importantes en el Camp Nou que hay que hacerlas”

Joan Laporta y la nueva directiva

Sobre la nueva Junta Directiva del FC Barcelona, Elías confiesa estar muy tranquilo y confía en las decisiones de los responsables económicos: “Estoy muy tranquilo y muy contento porque se ha profesionalizado ahora una parte del club. Con Reverter me quito el sombrero. Si no tuviéramos a Reverter tendríamos que inventarlo, a Alex Barbany igual. Estoy muy tranquilo con los personajes que hay liderando el club porque como mínimo creo que son gente preparada y que pueden llevar el Barça a otra dimensión. Hay que darles tiempo".

Sobre el presidente, Elías también elogia las actuaciones de Joan Laporta: "Laporta, que tiene un carisma espectacular, ha tenido la disciplina y la humildad de rodearse con gente muy buena. Para ser un gran líder tienes que saber rodearte de los mejores. Si no tenemos a los mejores, tenemos a unos de los mejores para llevar a este club a otra dimensión. Creo que Laporta es el líder que necesitaba el Barça ahora".

El Barça, sociedad anónima y la importancia de unos directivos con un mínimo

Elías ha hablado en el 'Què t'hi Jugues!' sobre la posibilidad que el Barça se convierta en Sociedad Anónima: "El Barça no se puede gestionar como una comunidad de propietarios. Creo que el equipo lo tienen que liderar los mejores, por ese camino ya vamos, y eso no puede depender del presidente que haya. Creo que los directivos tienen que tener un mínimo. Muchas veces las decisiones las tiene que tomar gente experta. Se nos ha hecho muy grande el niño como para que cualquier persona sin capacidad tome ciertas decisiones".

“El Barça es una de las mejores empresas. Obviamente es de los mejores equipos de futbol del mundo. Hay que tomar decisiones valientes y sobre todo profesionalizarlo. No todo el mundo vale para llevar un transatlántico. Tienes que saber", ha puntualizado.