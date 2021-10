Umtiti contesta a los que le critican por su rendimiento: "La gente piensa que estoy en el sofá todo el día"

El defensa Samuel Umtiti ha hablado sobre su futuro en el FC Barcelona donde ha señalado que se siente "muy bien físicamente" y que tiene "muchas ganas de jugar". El francés lleva tres años sin entrar en los planes del conjunto azulgrana, coincidiendo con su operación de rodilla tras el Mundial de 2018 donde se alzó como campeón del mundo. "He vivido momentos duros por la lesión pero ahora que estoy bien físicamente, soy feliz pero me gustaría jugar como todos los jugadores y ayudar al equipo pero, de momento, tengo que seguir entrenando a tope", ha explicado en una entrevista en 'Mundo Deportivo'.

Umtiti ha señalado que está trabajando para volver a ser el mismo jugador que enamoró en su primer curso en Barcelona. "Me quedé sin vacaciones trabajando fuerte porque últimamente no estaba bien físicamente. Y en dobles sesiones. Mi cuerpo lo necesitaba y la verdad es que ahora estoy bien. Tenía que llegar bien a la pretemporada, preparado para demostrar que tengo el nivel. Creo que lo he hecho bien (...) Nadie sabe lo que he hecho y lo que hago. Los entrenamientos que hago, las dobles sesiones... Soy un trabajador. El fútbol es mi vida, el Barcelona es mi vida. Al final tenía que trabajar más que todo el mundo. Como yo no hablo, la gente piensa que no hago nada, que estoy en el sofá todo el día sin hacer nada pero en casa trabajo, entreno todos los días", ha relatado.

Según ha explicado, los pitidos que recibe en el campo —el último fue en la presentación de este curso en el Gamper— le duelen: "Nunca pensé que me podía pasar esto en este club porque lo amo, amo a este club. Hago todo, todo, para estar bien. He tenido momentos duros por las lesiones pero al final hago mi trabajo y esto para mí es lo más importante. Trabajar y entrenar fuerte, y la gente no lo sabe." A ellos les diría "que estoy bien" y que "pitar no sirve de nada". Además, Umtiti ha subrayado que está en su mejor momento físico, "lo único que me falta es el ritmo de los partidos". "He cambiado todo... Los entrenamientos, mi dieta. Estoy más fuerte y más rápido que antes", ha continuado.

Y a los que piensan que sigue en el Barcelona porque está sin jugar y cobrando mucho dinero, Umtiti ha contestado: "Es que el fútbol para mí es el campo, el dinero es parte de este mundo y de mi trabajo, pero es que yo lo hago todo para estar bien, para poder jugar y como no hablo, la gente se cree que estoy en mi sofá todo el día sin hacer nada. Yo les digo que yo trabajo más que la mayoría o que todo el mundo. Trabajo mucho en casa siempre para demostrar que tengo nivel. Pero como estoy solo, sin ellos, por eso la gente piensa que no hago nada. ¿Qué les puedo decir? Pues que trabajo mucho".

Seguirá en el Barça: "No me veo jugando en otro club"

Umtiti ha asegurado que no se ve jugando con otra camiseta y que quiere "demostrar que tengo nivel para jugar aquí". "Somos seis centrales y sabía que lo iba a tener complicado para jugar pero yo soy así, si tengo algo en la cabeza y estoy seguro de que tengo el nivel, me propongo demostrarlo", ha destacado el defensa internacional con Francia mientras ha indicado que se veía jugando este año.

Sobre aquel Mundial donde terminó de romperse, el jugador ha destacado que "podía ir". "Visité a tres o cuatro médicos que me dijeron que no me tenía que operar, que era un riesgo muy importante. Era mi decisión al final y había que tomarla. Dije que no quería porque estaba en juego mi carrera y no la de un médico. Tomé la decisión de no operarme porque había un riesgo con el cartílago. Hice tratamiento y nada más. Fue duro porque sucedieron cosas. Al final, he tenido la suerte de encontrarme de poder trabajar con profesionales y me siento bien", ha explicado.

Esta operación y lo que ha venido después en el Barça le ha hecho más fuerte mentalmente porque "estás solo": "Uno te dice una cosa, otro te dice otra y al final, ¿qué haces? Estoy muy contento de ser un cabezota. Y es que cuando tengo algo en la cabeza... (...) Fue muy duro vivir esto. Y tantas mentiras también. Nadie sabía lo que pasaba, lo que tenía. La lesión también, el riesgo… Como yo no hablo, la gente también decía cualquier cosa y fue duro para mí y para mi familia".