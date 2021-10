El Gobierno confirma que habrá pago por el uso de las autovías. Lo ha dicho esta mañana en un foro organizado por la SER en Galicia el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez, que reconoce que se cobrará por su uso aunque no quieren llamarlo peaje.

"No le llamaría en el primer lugar peaje. Hablamos de que vamos a implantar un sistema de tarificación. Y no le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las que de las autopistas que se paguen hoy. No tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles que tiene necesidades más urgentes como son las políticas sociales", ha explicado el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez.

No es un debate nuevo. En mayo el Gobierno ya tenía una primera evaluación del precio que estudia cobrar como peaje blando en las autovías españolas a partir de 2024. Según adelantó la Cadena SER, el Ejecutivo trabajaba con un precio de 1 céntimo de euro por kilómetro como recargo a quienes circulen por las vías de alta capacidad del Estado que está plasmando en el borrador legal que ya prepara. Eso, en términos prácticos, significaría que:

Un viaje desde Madrid hasta Valencia supondría un recargo de 3,5 euros.

Una trayecto desde Madrid hasta Barcelona implicaría un peaje de 6,4 euros, similar a un viaje por carretera hasta Cádiz.

La conexión por carretera desde la capital hasta A Coruña supondría pagar 5,9 euros más.

Lo que se estudiaba en mayo eran dos modelos sobre la mesa. Uno casi descartado: el modelo suizo o alemán, que cobra una especie de tarifa plana a todos los conductores. Y otro, el que realmente quiere el Gobierno: el modelo portugués o de peaje blando, que pagan los conductores en función del número de kilómetros que cada uno recorre, apuntan fuentes de la Secretaría de Estado de Infraestructuras.

El Gobierno planteaba inicialmente cobrar sólo en las autovías, las llamadas vías de alta capacidad, pero ahora se abre la puerta a que las autonomías fijen también el cobro en todas sus carreteras regionales para que usen esos fondos para financiarse.