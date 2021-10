"Que no te ha elegido nadie": Verónica Forqué protagoniza el momento más incómodo de 'Masterchef Celebrity 6'

El comportamiento de Verónica Forqué durante las primeras semanas de Masterchef Celebrity 6 comienza a pasarle factura en el concurso. Después de tratar mal a varios concursantes de esta edición, entre ellos algunos como David Bustamante, Miki Nadal o Eduardo Navarrete, estos han comenzado a ver que tal vez no sea buena idea formar equipo junto a ella. Así lo han demostrado en la última prueba de exteriores del concurso, en la que nadie ha querido llamarla a sus filas.

Tras una prueba inicial en la que Miki Nadal y Juanma Castaño se han erigido como los capitanes para la segunda, los concursantes viajaban hasta la isla de Lazareto (Menorca) para dar de comer a 100 menorquines y celebrar así el nombramiento de la isla como Región Gastronómica Europea 2022. Una vez allí, los capitanes del equipo rojo y del equipo azul han tenido que escoger a los aspirantes que formarían equipo con ellos.

Los aspirantes contaban con un presupuesto de 190 minutos

Después de que el jurado les explicara que contaban con un presupuesto de 190 minutos para formar su equipo, cada uno de ellos ha comenzado a hacer su dream team teniendo en cuenta su valor de mercado. La más cara de todas ellas, Belén López (valorada en 15 minutos) se convertía en la primera opción de un Miki Nadal que aseguraba detrás de las cámaras que la consideraba una de las grandes favoritas para la victoria final.

¿Quién apuesta por tener a Verónica Forqué en su equipo? Menudo momento acabamos de vivir al comenzar la prueba de exteriores. ¿Soportará Carmina Barrios un nuevo cocinado con Vero? #MCCelebrity



A continuación, Juanma Castaño se decantaba por Carmina Barrios (5 minutos) y demostraba que trataba de ajustar el presupuesto al máximo. Mientras tanto, Miki Nadal reconocía que le daba igual el tiempo y que iba a escoger a lo concursantes que le ayudaran a hacerse con la victoria. Por esa misma razón se decantaba por David Bustamante (10 minutos), Arkano (10 minutos) Y Eduardo Navarrete (5 minutos).

Verónica Forqué se queda sin equipo

Mientras tanto, Juanma Castaño escogía a Iván Sánchez (5 minutos), Terelu Campos (10 minutos) y Victoria Abril (5 minutos). Después de que ambos completaran sus respectivas selecciones, Verónica Forqué se quedaba en el limbo porque ninguno de los dos concursantes la había escogido para sus equipos. No solo por su comportamiento con el resto de participantes, también por un valor de mercado de 15 minutos que echaron a ambos atrás: "Verónica, que no te ha elegido nadie, que te has quedado la última".

Después de que Samantha le preguntara si se sentía decepcionada por la decisión de sus compañeros, la actriz aseguraba que no porque entendía que tenía un carácter difícil. Unas declaraciones que le llevaban a Miki a explicarle que no la había escogido por su alto precio. Por esa misma razón, y dado que ninguno de los dos aspirantes la quería en sus respectivos equipos, el jurado le permitió a Miki decidir qué hacer con ella. Dado que había sido el mejor en la prueba anterior, el cómico podía quedarse con ella y perder 15 minutos o cedérsela a Juanma Castaño. Y, como no podía ser de otra manera, acabó cediéndola a sus oponentes.