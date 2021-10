DIRECTO | Pablo Casado, a Pedro Sánchez: "¿Va a sacar de la cárcel a los presos de ETA como dice Otegi?"

La conmemoración del final de ETA planea sobre la sesión de control al Gobierno esta mañana en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude a la cámara baja en medio de una ofensiva del PP para que el Gobierno no se apoye en Bildu para aprobar los Presupuestos mientras no condene a ETA. Precisamente esta mañana El Correo desvela la intervención del líder de Bildu ante un grupo de militantes en Eibar siete horas después hablar en Aiete. Otegi dijo que "si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos".

Por esta cuestión le ha preguntado el líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno. "Con Bildu no se acuerda nada, dijo en campaña. ¿Por qué nos engañó? No se puede pactar y blanquear. A ETA la derrotaron las fuerzas policiales no Zapatero. ¿Va a sacar de la cárcel a los presos como dice Otegi? Otegi no es un hombre de paz, es un terrorista", ha dicho Casado que ha cosechado un extenso aplauso.

"Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Nunca hemos utilizado el terrorismo y no lo vamos a hacer diez años después. El final de ETA fue un éxito de todos y no sé porque no lo sienten así y destilan amargura. Me llena de dolor que lo plantee", ha contestado el presidente del Gobierno.

Se ha referido también Casado a si considera que las decisiones del Gobierno no dejan a nadie atrás. "La Constitución no es el problema, es la solución. No hay que reformarla solo hay que cumplirla", ha dicho Casado antes de que Pedro Sánchez haya defendido su gestión económica con la aprobación, entre otras medidas, del ingreso mínimo vital.

Desde Vox, Santiago Abascal, ha planteado una cuestión sobre el que insisten habitualmente, la seguridad. Pedro Sánchez ha respondido con una serie de datos sobre delincuencia para defender la idea de que la seguridad no se ha visto afectada negativamente en los últimos meses como plantea el partido de la ultraderecha.

Tomás Guitarte, del grupo parlamentario Mixto ha preguntado a Sánchez sobre la España vaciada. ¿En qué medida cumple el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con los puntos del Acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Teruel Existe? es la cuestión. Sánchez ha reiterado el apoyo del Gobierno y su compromiso con el reto demográfico. Guitarte ha insistido en que es necesario avanzar en licitaciones de obras públicas que faciliten la comunicación con la zona.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la credibilidad de la política económica del Gobierno. Nadia Calviño ha defendido la gestión de la crisis económica tras la pandemia en comparación con la que hizo el PP en 2012: "Este Gobierno dice lo que hace y hace lo que dice".

Gamarra ha asegurado que es la vicepresidenta Yolanda Díaz quien realmente está mandando la política económica en España.

Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, se dirige también a la vicepresidenta Nadia Calviño para preguntarle si la política económica del Gobierno defiende la

democracia. Teodoro García Egea (PP) cuestiona a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz por el precio de la electricidad.