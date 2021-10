La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha dirigido en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado a los empresarios que no encuentran trabajadores: "Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras les doy una pista: páguenles mas, ofrézcanles mejores condiciones de trabajo, denles mas motivos para trabajar en sus empresas".

La titular de Trabajo se ha dirigido a la bancada del Partido Popular señalando: "Imagino que no quieren dar a entender que las personas desempleadas no trabajan porque no quieren, porque seria sin duda muy grave que un partido que ha gobernado y quiere gobernar pretenda instalar esta idea".

Díaz ha lamentado que este mismo año más de 15.000 españoles se hayan ido a Francia a la vendimia. "¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si como ustedes dicen las empresas no tienen a trabajadores aquí? Les voy a dar un respuesta: el salario y las condiciones de trabajo".

"Si lo que ustedes nos tratan de decir hoy es que hemos de apostar como han hecho en la gestión de sus crisis por la devaluación salarial o por ahondar en las reformas lesivas que someten a las personas trabajadores a un estado de necesidad que las conduzca a aceptar cualquier trabajo ya le digo en nombre del Gobierno que no, este Gobierno no va actuar en este sentido, hemos hecho todo lo contrario", ha concluido.

Durante siete meses consecutivos el paro se ha reducido en más de 750.000 personas.



Hoy hay más de 19.5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. El dato que no encontrará el PP en sus años de gobierno. pic.twitter.com/gaa3mGOLN1 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) October 20, 2021

Sus palabras recuerdan a las del presidente de Estados Unidos

Las declaraciones de la representante de Trabajo han sido muy comentadas en las redes sociales ya que para muchos usuarios recuerdan a las que hizo el presidente Joe Biden el pasado mes de junio, en las que comentó: "Me preguntáis por qué los empresarios no encuentran trabajadores. Pagadles más".