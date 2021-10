Investigan varias denuncias de mujeres que afirman haber recibido un pinchazo con droga en discotecas

La ministra de Interior británica, Priti Patel, ha puesto en marcha una investigación urgente entre las fuerzas policiales de todo el Reino Unido a raíz de varios casos de mujeres jóvenes, la mayoría estudiantes, que aseguran haber recibido un pinchazo con droga cuando estaban en una discoteca.

Los responsables policiales han comparecido también en el Parlamento, donde reclaman información sobre la escala de estos incidentes. La policía ha confirmado estar investigando 12 casos como el de Sarah Buckle, de 19 años.

La universitaria se despertó en el hospital con una picadura en la mano sin recordar nada, después de ir a un club con unos amigos en Nottinghan. Ellos fueron los que llamaron a una ambulancia cuando cayó de pronto inconsciente.

"No había tomado nada"

"Todo lo que sé es que al día siguiente me estaba doliendo la mano. En el club no había tomado nada. Es aterrador, me siento realmente violentada. No puedo entender por qué hacen esto y qué hubiera podido pasar si mis amigos no hubieran estado allí".

Emma MacDonald, de 21 años, perdió completamente la memoria de lo ocurrido después de una noche con los amigos en locales de Glasgow. A la mañana siguiente notó lo que parecía "una cicatriz con una picadura en medio". A los tres días la zona se puso de color morado y empezó a sospechar. Acudió al médico y le han hecho un análisis de sangre para detectar posibles infecciones.

"Es asqueroso, estoy verdaderamente espantada al pensar que haya gente que salga de noche con la intención de hacer daño", explica.

Más de 30 casos en dos meses

La sustancia utilizada sería similar a la llamada ‘droga de violación’, que se pone a escondidas en la bebida de la víctima, quien no puede recordar después las posibles agresiones que haya recibido. De este tipo de delitos se han contabilizado 32 desde el pasado 4 de septiembre.

Las estudiantes de más de 50 universidades del Reino Unido han lanzado una campaña en internet para boicotear locales nocturnos con una jornada de protesta el 28 de octubre exigiendo que se garantice la seguridad de las jóvenes. La petición al Parlamento para exigir legalmente que las discotecas chequeen a los clientes a la entrada ha logrado ya más de 150.000 firmas.