Un extrabajador de Ikea avisa del "caos" de los suministros en sus tiendas

El Brexit y la pandemia han sido el caldo de cultivo perfecto para la aparición de problemas de stock en supermercados y comercios del Reino Unido, entre ellos, el gigante Ikea. La normativa migratoria tras su salida de la Unión Europea y la crisis global de suministros han provocado que la compañía sueca se haya visto afectada por problemas de 'stock'. Una situación que, según ha contado un extrabajador anónimo de la compañía en Insider, "ha roto la relación entre los clientes y los empleados" y advierte: "Lo peor está por llegar".

El extrabajador ha contado que los clientes culpan a los propios trabajadores de esta falta de artículos: "Un cliente me dijo que no estábamos a la altura de los que se nos exigía, por lo que era nuestra culpa que faltaran productos". De igual modo, añade que en algunos casos podrían pasar hasta seis meses hasta tener disponibles los muebles que faltan y los clientes "no se dan cuenta de que la situación no va a mejorar y lo pagan con los empleados".

La cultura de la gratificación instantánea

"Creo que la cultura de la gratificación instantánea echa a perder a la gente", comenta el extrabajador, quien añade que "tener que decirles que el artículo que quieren no estará disponible hasta pasadas dos semanas, es algo inaudito en los tiempos modernos". "Puedes pasarte todo el día peleando con los clientes, aunque lo mejor es que continúes con tu trabajo y lo dejes pasar", concluye.